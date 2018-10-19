Дело Хашогги: перебор для наследного принца MBS

Мухаммед бен Салман, подозреваемый в качестве виновника исчезновения журналиста Джамаля Хашогги, уже не впервые нарушает кодекс международного поведения, пишет обозреватель Le Figaro Жорж Мальбрюно.

В ноябре 2017 года MBS удерживал против воли в Эр-Рияде премьер-министра Ливана Саида Харири, упрекая того за слишком большую снисходительность к шиитской проиранской "Хизбалле". Чтобы спасти Харири из затруднительного положения, потребовалось вмешательство Эммануэля Макрона, напоминает автор статьи.

Даже внутри своей неспокойной королевской семьи саудитов MBS ведет себя, как слон в посудной лавке, говорится в статье.

Но несмотря на все это, MBS обладает реальным стратегическим видением, какой в будущем должна стать Аравия. Благодаря ему королевство, долго пребывавшее в спячке из-за споров о наследстве между принцами, пробудилось перед лицом грозного иранского соседа, отмечает журналист.

"Он просто констатировал факт: "Более двух третей моего населения моложе 30 лет. Я должен править для них". Он поставил на место религиозную полицию. Он предоставил женщинам право вождения авто и открыл для них рынок труда", - утверждает один французский дипломат в Эр-Рияде.

"Не надо обманываться, - сказал один саудит из Эр-Рияда. - Его поддерживают многие молодые люди, женщины тоже, и с учетом масштаба власти, которым располагает MBS, отцу трудно будет его отстранить, даже если он решит это сделать".

Его националистические интонации в стране, где племенная культура долгое время препятствовала возникновению таких чувств, вполне очевидны. А как же права человека? "Вы меня уже этим достали", - ответил он одному из своих иностранных гостей в прошлом году. Новому султану Аравии было бы неплохо сменить тон, заключает Мальбрюно.