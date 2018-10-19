Путин готовит россиян к тому, чтобы умереть мучениками

В четверг 18 октября Владимир Путин выступил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". С каждым годом сделанные им там заявления становятся все более тревожащими. А от нынешнего вообще дрожь по спине проходит, пишет журналист Рауль Оливье в своем блоге во французском издании Mediapart.

Путина спросили о возможности ядерной атаки против России, вот его ответ: "Наш агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что они даже раскаяться не успеют".

Незадолго до этого Путин выразил обеспокоенность тем, что иностранные державы ведут разработки биологического оружия, способного избирательно влиять на человека в соответствии с его принадлежностью этнический группе. Внешний облик отравленных народов кардинальным образом изменится во втором и третьем поколении. Он напомнил разработчикам подобного оружия, что Россия, безусловно, тоже не будет отставать в данной сфере. Словом, он всех нас успокоил, иронизирует блогер.

"Религиозная и апокалипсическая риторика, генетическое определение народов, тоска по утрате расовой идентичности, милитаризм, сциентистский бред - кто бы мог подумать несколько лет назад, что глава огромного современного государства будет вести такие разговоры тридцать лет спустя после окончания холодной войны? И что они станут отражением столь же бредовых речей, произносимых по ту сторону Атлантики. Уже непонятно, кто именно, Трамп или Путин, первым открыл ящик Пандоры. Но он уже точно открыт", - считает автор статьи.

"Следует особо выделить религиозные акценты. Известно, что Путин пользуется православием, чтобы попытаться заполнить идеологическую пустоту своей власти и узаконить невероятные социальные и культурные регрессии, которым он подвергает свою страну. Но на этот раз, судя по всему, запах ладана окончательно затуманил его разум, и он сам начал верить в то, что рассказывает. К тому же ссылка на рай для мучеников куда сильнее напоминает исламистский обскурантизм его протеже Кадырова, чем христианство", - комментирует Оливье.

"Экономика переживает застой, социальное неравенство и недовольство усиливаются, коррупция процветает и наносит непоправимый ущерб возможности реформ, обезумевшая власть не видит иного выхода, кроме как пускаться во внешние авантюры. На данный момент эти бахвальства лишь словесные и воображаемые. Но до каких пор они останутся таковыми?" - задумывается журналист.