19 октября 2018 г. Никос Констандарас | The New York Times Православная схизма и духовные пределы политики "Попытки России держать Украину под своей пятой повлекли за собой революцию в 2014 году и войну, которая отняла более 10 тыс. человеческих жизней", - пишет в статье, опубликованной в The New York Times, Никос Констандарас, колумнист греческой газеты Kathimerini. Они также повлекли за собой то, что может стать одним из самых серьезных расколов в христианском мире со времен Великой схизмы 1054 года и Реформации, считает автор. "РПЦ объявила, что разрывает связи с Вселенским Патриархатом Константинополя, который в православии имеет первенство; Вселенский Патриархат решил предоставить Украинской православной церкви автономию (так в оригинале. - Прим. ред.). Это решение напрямую проистекает из аннексии Крыма Москвой и ее поддержки повстанцев-сепаратистов на Восточной Украине, хотя украинцы уже долго были недовольны тем, что их церковь оставалась в подчинении у РПЦ", - говорится в статье. Каковы будут последствия? На Украине "Украинская православная церковь Киевского Патриархата, только что обретшая независимость, увеличит свое влияние и, вероятнее всего, постарается забрать культовые сооружения и другое имущество у церкви, находящейся под юрисдикцией Москвы, которая до нынешнего момента была на Украине крупнейшей, а также единственной, которую признавали другие церкви", пишет автор. "Это еще более испортит отношения между Украиной и Россией. Вдобавок разрыв отношений Москвы с Вселенским Патриархатом может его ослабить, если другие православные церкви вслед за Россией отвергнут первенство Константинополя. Ударная волна затронет отношения между церквами, оказавшимися по разные стороны конфликта, вынуждая их тоже разрывать отношения", - говорится в статье. "В Греческой церкви тоже возможны потрясения: есть вероятность, что ряд греческих священнослужителей поддержит Москву в споре с Варфоломеем. Претензии России на лидерство среди православных импонируют многим, поскольку в 1453 году Константинополь был завоеван турками-османами и патриархи сделались зависимы от султанов-мусульман. Кроме того, диалог Вселенского Патриархата с другими конфессиями, в том числе с Римско-Католической церковью, крайне непопулярен среди традиционалистски настроенных православных священников и монахов", - говорится в статье. "Как и большая часть схизм в истории христианства, этот раскол предопределен в равной мере как прагматичной политикой и национальными интересами, так и догмами", - пишет автор. "Вселенский Патриархат утверждает свое древнее право предоставлять церквам автономии и быть арбитром по вопросам церковного права", - пишет автор. "Россия хочет проецировать свое лидерство православного мира в качестве Третьего Рима - в роли, взятой ею на себя после разрыва с Константинополем в 1448 году, когда ее руководство не одобрило попытки объединения восточного и западного христианства", - говорится в статье. "Но сегодня Украина формирует собственную идентичность после столетий российского господства, крепя связи с ЕС и США", - пишет издание. "Турция, у которой в последнее время хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, пока не вмешивается в этот вопрос. США подчеркнули, что поддерживают Украину и Варфоломея", - пишет автор, утверждая, что Варфоломей в американской поддержке нуждается. "Потеря Русской церкви и всякой церкви, которая может пойти по ее стопам, стало бы серьезным ударом для Вселенского Патриархата", - пишет автор. "В Патриархате Константинополя, квартирующем в бедном районе Стамбула, полагают, что все надо делать правильно и в подходящее время. За почти 2 тыс. лет Константинопольская церковь видела взлет и крах нескольких империй, но уцелела - в основном потому, что отстаивала свою историческую роль и ответственность, вопреки преходящим негативным последствиям этого", - пишет автор. Источник: The New York Times