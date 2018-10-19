Швейцария в фокусе агентов российских спецслужб

В апреле 2018 года в Гааге были задержаны четверо мужчин, предположительно агентов военной разведки ГРУ, пишет швейцарская Neue Zuercher Zeitung. "Вскоре стало известно о том, что на мушке у русских была и некая цель в Швейцарии: в их багаже были обнаружены, в том числе, билеты на поезд из Утрехта в Базель. (...) Как стало известно в ходе следствия, конечной целью задержанных была известная во всем мире лаборатория в Шпице. На компьютере одного из русских были обнаружены доказательства того, что незадолго до задержания с него проводился сбор информации о швейцарской лаборатории".

Кроме того, продолжает автор публикации, Федеральная разведывательная служба Швейцарии (NDB) заявила журналистам о том, что участвовала в операции по задержанию предполагаемых шпионов.

"Все говорило о том, что российские агенты должны были подчистить следы, указывающие на российский след в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Лаборатория в Шпице была задействована в расследовании покушения на убийство в Англии. (...) И именно поэтому она оказалась на мушке у русских", - сообщается далее.

Хакерские атаки на серверы лаборатории регистрировались и до этого - однако тогда до кражи данных, по всей видимости, не дошло. После задержания агентов в апреле следственные органы досмотрели и их автомобиль, припаркованный у штаб-квартиры ОЗХО в Гааге - там была обнаружена техника для слежения и аппаратура для проникновения в интернет-сети.

Двое из задержанных - Евгений Серебряков и Алексей Моренец - за полтора года до этого были замечены в Лозанне, где располагается штаб-квартира Всемирного антидопингового агентства (WADA). В ходе конференции организации в сентябре 2016 они подключились к ее сети - их целью было узнать, что там обсуждается, и использовать информацию для дискредитации WADA.

Возвращаясь к "делу Скрипалей", журналист указывает на то, что весной ОЗХО подтвердила российское происхождение отравляющего вещества, использованного против бывшего двойного агента. "Вскоре в центре внимания оказалась лаборатория в Шпице: русские попытались подвергнуть сомнению выводы экспертов ОЗХО при помощи проведенного в швейцарской лаборатории анализа. Российская сторона утверждала, что Скрипали были отравлены не "Новичком", а боевым отравляющим веществом, произведенным на Западе". Вскоре выяснилось, что эти заявления были не чем иным, как целенаправленной попыткой сбить общественность с толку.

"В ходе анализа вещество, произведенное на Западе, использовалось лишь в рамках контрольной пробы, которая была проанализирована в лаборатории в Шпице. Сомнений в том, что Скрипали были отравлены "Новичком", нет", - констатирует NZZ.

Почему же Швейцария так интересна российским шпионам? - задается вопросом автор статьи.

"В Женеве располагаются офисы многих международных организаций - весьма привлекательный факт для спецслужб. Уже во времена холодной войны здесь было видимо-невидимо агентов иностранных разведок. Из-за присутствия большого числа дипломатов на весьма небольшой территории этого нельзя было предотвратить: здесь обменивались важной информацией, и невозможно было проконтролировать, осуществляет ли кто-то в Женеве шпионскую деятельность". Однако шпионская активность давно не ограничивается одной лишь Женевой.

"Швейцария, - говорится далее, - в связи с развитой экономикой, качеством высокоточных технологических продуктов и экономических ноу-хау попадает под прицел иностранных спецслужб".

И то, что в отличие от разведслужб других стран возможности Швейцарии ограничены, делает конфедерацию еще более привлекательной для русских шпионов. "Тот, кто хочет добыть информацию, в Швейцарии, по всей видимости, меньше рискует обнаружить себя, чем в других странах, чьи спецслужбы находятся во всеоружии", - резюмирует Даниэль Герни.