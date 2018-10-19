Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
19 октября 2018 г.
19 октября 2018 г.

Бернхард Клазен | Tageszeitung

Бойня в Керчи: сомнения в версии об убийце-одиночке

Работающая в Киеве украинская журналистка Елена Лысенко, выросшая в Керчи и прожившая там 40 лет, не верит в утверждение российских следственных органов о том, что 20 студентов колледжа были застрелены одним человеком, 18-летним Владиславом Росляковым, сообщает журналист Tageszeitung Бернхард Клазен.

"Как рассказала Лысенко в разговоре с TAZ, поиски других участников преступления шли в Керчи полным ходом и после того, как предполагаемый преступник оказался мертв. "Прочесывают весь город. Жители Керчи сообщили мне, что повсюду полиция и ФСБ. Если это действительно был сумасшедший одиночка, то почему все еще ищут сообщников?" - задается вопросом Лысенко.

"На своей странице в Facebook она опубликовала фотографию мертвого Рослякова, лежащего на полу школьной библиотеки, - передает Клазен. - По ее словам, фотография вызывает сомнения в достоверности утверждения о самоубийстве предполагаемого преступника. Голова лежит в луже крови почти вертикально в том же положении, что и тело. Но если кто-то выстрелит себе ружьем в голову, ее дернет в другом направлении, говорит журналистка".

"Рука преступника также лежит на большем расстоянии от курка. Как считает Лысенко, тот, кто выстрелит из ружья себе в голову, не будет в состоянии поставить свою руку в совсем другое положение", - говорится в статье.

К тому же, по словам Лысенко, "уже за несколько недель до атаки на население наводили страх и ужас регулярные антитеррористические учения и предупреждения о возможных терактах", передает Tageszeitung.

Источник: Tageszeitung


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2018 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               