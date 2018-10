19 октября 2018 г. Корреспондент | The Telegraph Владимир Путин щегольнул новым президентским лимузином. Что он представляет собой в сравнении со "Зверем" Дональда Трампа? Владимир Путин вчера прокатил своего египетского коллегу Абделя-Фаттаха ас-Сиси по сочинскому автодрому на огромном черном лимузине Aurus Senat. Он представляет собой серьезное обновление президентского гаража, где до недавнего времени были бронированные Mercedes-Benz и старомодные "ЗИЛы", пишет The Telegraph. Лимузин построен российским институтом "НАМИ", который известен прежде всего своими необычными военными машинами. Над новым лимузином "НАМИ" начал работать в 2013 году. "Ожидаются также гражданские модели, а главы государств по всему миру, по слухам, проявляют интерес к бронированным версиям, которые использует Владимир Путин", - сообщает издание. Aurus Senat - внушительная на вид машина, с угловатой мордой и высокой решеткой радиатора, отдаленно напоминающей Rolls-Royce Phantom, если его скрестить с Chrysler 300C", - говорится в статье. "Довольно плоские бока лимузина, похоже, вдохновлены моделями Mercedes и Maybach с намеками на Bentley. Ровные боковые стороны несколько невыразительно перетекают в задний бампер и резко загибающуюся крышку багажника. Ближе к задней части длинной плоской крыши находится антенна-плавник. Это, может, и не красивая машина в традиционном понимании, но ее дизайн очень ясно выражает некоторые простые чувства", - пишет The Telegraph. Под капотом 4,4-литровый двигатель V8, разработанный "НАМИ" и Porsche, мощностью 598 л.с. Весит 6,6-метровый Aurus Senat около шести тонн. "Несмотря на это, мощная трансмиссия позволяет разогнать его до 60 миль в час примерно за шесть секунд, что в целом сопоставимо с Tesla Model X. Хотя динамические характеристики лимузина неизвестны, Владимир Путин вчера явно с удовольствием проехал по трассе", - отмечается в статье. В 2018 году Дональд Трамп тоже получил обновленную версию лимузина. Считается, что прозванный "Зверем" (The Beast) автомобиль хорошо вооружен. Внутри хранятся две пинты крови одной группы с кровью Трампа. Барак Обама как-то говорил, что из лимузина "можно вызвать подводную лодку". Для сравнения в статье приводится таблица с характеристиками Aurus Senat и автомобиля президента США Cadillac One по прозвищу "Зверь" (The Beast). Автомобиль Трампа имеет длину 5,5 метра и весит примерно семь тонн. Мощность 6,6-литрового двигателя V8 оценивается в 450-550 л.с. Автомобиль, построенный General Motors, "очень хорошо" разгоняется до скорости 60 миль в час, указано в таблице. Источник: The Telegraph