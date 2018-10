19 октября 2018 г. Редакция | The Times Секс с бывшими возлюбленными может пойти вам на пользу "По распространенному мнению, если после разрыва вы вдруг прыгнете в койку с бывшим возлюбленным/возлюбленной, то лишь сильнее истерзаете себе сердце", - отмечает The Telegraph в статье, подготовленной журналистами редакции. "Но в новом исследовании утверждается, что секс с бывшими не мешает "перевернуть страницу" после разрыва отношений и даже может помочь пережить расставание. Это верно даже для тех, кто продолжает тосковать по своим бывшим, сказала руководитель исследования Стефани Спилманн (Государственный университет Уэйн, США)", - говорится в статье. В ходе двух исследований, опросив 113 и 372 участников соответственно, "ученые обнаружили, что попытки вступить в интимные отношения с бывшими, похоже, не препятствовали последующему эмоциональному восстановлению после разрыва отношений ни с каждым следующим днем, ни спустя два месяца", говорится в статье. "Те, кто продолжал тосковать по своим бывшим, чаще искали интимных отношений с ними, потенциально чтобы ощутить эмоциональную близость и общность. Однако эти шаги не расстраивали и не угнетали их. На деле их настроение в повседневной жизни улучшалось", - говорится в статье. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Archives of Sexual Behaviour. Источник: The Times