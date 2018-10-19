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19 октября 2018 г.
19 октября 2018 г.

Редакция | The Times

Секс с бывшими возлюбленными может пойти вам на пользу

"По распространенному мнению, если после разрыва вы вдруг прыгнете в койку с бывшим возлюбленным/возлюбленной, то лишь сильнее истерзаете себе сердце", - отмечает The Telegraph в статье, подготовленной журналистами редакции.

"Но в новом исследовании утверждается, что секс с бывшими не мешает "перевернуть страницу" после разрыва отношений и даже может помочь пережить расставание. Это верно даже для тех, кто продолжает тосковать по своим бывшим, сказала руководитель исследования Стефани Спилманн (Государственный университет Уэйн, США)", - говорится в статье.

В ходе двух исследований, опросив 113 и 372 участников соответственно, "ученые обнаружили, что попытки вступить в интимные отношения с бывшими, похоже, не препятствовали последующему эмоциональному восстановлению после разрыва отношений ни с каждым следующим днем, ни спустя два месяца", говорится в статье.

"Те, кто продолжал тосковать по своим бывшим, чаще искали интимных отношений с ними, потенциально чтобы ощутить эмоциональную близость и общность. Однако эти шаги не расстраивали и не угнетали их. На деле их настроение в повседневной жизни улучшалось", - говорится в статье. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Archives of Sexual Behaviour.

Источник: The Times


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