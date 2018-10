19 октября 2018 г. Крис Смит | The Times Леонардо да Винчи был косоглазым "Чем можно объяснить мастерство Леонардо да Винчи? Оно стало следствием его уникального гения? Или же у него было косоглазие?" - пишет журналист The Times Крис Смит. Существуют косвенные доказательства того, что у Леонардо было расходящееся косоглазие, и это может объяснить, как ему удавалось так хорошо передавать на холсте три измерения, утверждает офтальмолог Кристофер Тайлер из Лондонского городского университета. Он сообщил: "В результате зрительной системе нужно отключать картинку, получаемую от одного глаза. Это значит, что зрение как минимум время от времени монокулярно, а вид, воспринимаемый одним глазом, значительно более похож на то, что художник пытается изобразить на холсте". Тайлер подсчитал расхождение между зрачками на шести работах, которые с разной степенью уверенности приписываются Леонардо. "В среднем разница между углами зрения зрачков составила 10 градусов, и "присутствовало расходящееся косоглазие", - говорится в статье. Источник: The Times