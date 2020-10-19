Как демонизируется Россия

"Пролог. В самолете над необъятной Сибирью самозваному борцу с коррупцией (с неясными источниками информации и финансирования), блогеру Н. становится плохо. Российские пилоты экстренно сажают самолет в Омске, перегруженная "ковидным" вызовами скорая помощь сразу отвозит его в больницу, в реанимации он оказывается в искусственной коме, врачи со всем профессионализмом возвращают его с того света, стабилизируют его состояние", - пишет на страницах австрийского издания Kurier посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

"Слава Богу, господин Н. возвращается в нормальное состояние (невероятно быстро для "отравления" подобного рода). Но еще до этого звучит, как заклинание, магическое слово "Новичок", знакомое на Западе почти каждому. (...) А всемогущие российские спецслужбы, которые якобы могут запросто повлиять на результаты выборов в каждом уголке мира, как ни странно, забыли убраться в номере пациента Н. в другом сибирском городе Томске, где он якобы был ими "отравлен". При этом они, однако, сделали это так филигранно, что никто поблизости не пострадал", - говорится в публикации.

"(...)"Суд присяжных" ЕС-27, ничего не объясняя, принимает решение о введении персональных санкций. Театр абсурда, занавес!".

"Эпилог. "Коллективный Запад" - всегда самый мудрый, самый демократичный и считающий себя вправе поучать других. Он всегда верит в непогрешимость своих оценок и спецслужб", - пишет дипломат.

"Мы вынуждены раскрыть всем заинтересованным важную тайну: господин Н. бесконечно далек от российского общества в его абсолютном большинстве. Не создавайте себе воображаемого кумира, который ни в коем случае не является иконой российской демократии, и не навязывайте никому его имидж жертвы!", - призывает Любинский.

"Российская сторона готова к диалогу и сотрудничеству. Но только на равных. В ином случае грядущий период отношений между Россией и ЕС к большому разочарованию деловых кругов наших стран рискует снова стать десятилетием упущенных возможностей", - заключает дипломат.