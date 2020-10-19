Теракт в Конфлане: за днем памяти последовали новые разоблачения следствия

"(...) Через три дня после нападения с ножом, унесшего жизнь учителя истории и географии в коллеже Буа-д'Ольн в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин), тело которого было найдено обезглавленным в пятницу, 16 октября, недалеко от учебного заведения, французские следователи разрабатывают несколько версий. Но одна из их непосредственных задач - попытаться понять, как нападавший из Эвре, находящегося более чем в 80 км, смог опознать свою жертву, когда учитель выходил после занятий накануне школьных каникул", - пишет Le Monde.

"Знал ли об этом заранее убийца, 18-летний молодой человек чеченского происхождения, в которого полиция выпустила девять пуль? Это означало бы возможное наличие соучастников. Имел ли он конкретную информацию о личности и графике работы 47-летнего учителя, отца 5-летнего ребенка, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда во время урока гражданского просвещения несколькими днями ранее? Или совершенное им убийство с помощью кухонного ножа длиной 35 см было лишь результатом индивидуальной вспышки насилия?" - задумываются авторы статьи Элиза Венсан и Николя Шапюи.

"На данном этапе расследования обе версии остаются открытыми. Однако, по нашим данным, один элемент может подтвердить вторую гипотезу, - пишет Le Monde. Когда в пятницу Абдулллах Анзоров прибыл к коллежу Буа-д'Ольн, вооруженный двумя ножами и оружием для страйкбола, он прибегнул к необычной для террориста процедуре: у него с собой было несколько сотен евро, и он обратился к ученикам коллежа, предлагая им деньги в обмен на информацию. Затем полученная сумма переходила из рук в руки. По этой причине в воскресенье был взят под стражу один из 15-летних учеников".

"В настоящий момент ничто не позволяет сказать, что мальчик, указавший на Самюэля Пати, мог представить себе столь мрачное продолжение событий. (...) На данном этапе расследования отчет о часах и днях, предшествовавших убийству, остается не совсем "установленным", как признались несколько источников, опрошенных Le Monde. Допросы 11 человек, находящихся в настоящее время под стражей, частично совпадают и противоречат друг другу. В частности, о моменте отъезда молодого чеченца из Эвре в Конфлан-Сент-Онорин или о наличии или отсутствии в школьном учреждении во время урока Пати 13-летней ученицы, чей рассказ побудил ее отца выступить с призывом к мобилизации против учителя в социальных сетях", - указывают журналисты.

"(...) С пятницы судебная полиция также изучает, каким образом произошла радикализация Абдулллаха Анзорова, родившегося 12 марта 2002 года в Москве. Его родственники, находящиеся под стражей, в том числе его родители, 69-летний дедушка и один из его 17-летних братьев, считают, что это произошло в период от шести месяцев до года. До совершения теракта полиция ничего не знала об этом нелюдимом и неразговорчивом любителе единоборств", - отмечает издание.

"(...) Абдуллах Анзоров, чеченец по происхождению, прибыл во Францию в возрасте 8 лет, получил статус беженца с помощью своих родителей после обращения в 2011 году в Национальный суд по делам беженцев. Это стандартная процедура для многих соискателей убежища. При террористе был обнаружен вид на жительство, который он получил в марте, когда достиг совершеннолетия. Со сроком действия до марта 2030 года", - говорится далее.

"Основным источником данных, позволяющим более точно датировать резкий разворот взглядов Абдуллаха Анзорова, является аккаунт в Twitter, через который он взял на себя ответственность за теракт, разместив фотографию отрубленной головы Самюэля Пати, сопровождаемую посланием (...). Этот аккаунт в Twitter Абдулллах Анзоров создал в июне под псевдонимом Al-Ansar @ tchétchène_270. За последние недели аккаунт опубликовал более 400 твитов. Молодой человек распространял множество отрывков из Корана, комментировал различные новости, например, законопроект против сепаратизма, и поносил "неверных".(...) Среди сотни или около того подписчиков было много молодых людей чеченского происхождения, некоторые из них ссылались на радикальный ислам", - говорится в статье.

"(...) Согласно информации, обнародованной прокурором антитеррористического ведомства Жаном-Франсуа Рикаром во время пресс-конференции в субботу, 17 октября, острой реакции в социальных сетях против учителя способствовали три видеоролика", - пишет Le Monde.

"Первый датируется 7 октября. На этом видеоролике, размещенном в Facebook, отец девочки-подростка Брихим Ш. дает первую версию фактов, о которых ему сообщила его 13-летняя дочь. По его словам, она рассказала ему, что Пати попросил учеников-мусульман из своего класса поднять руки и затем выйти из класса, если они не хотят видеть изображения, которые он собирался показать. В частности, изображение "голого пророка". Смущенная таким подходом девочка взбунтовалась и чуть не была исключена. Тогда отец впервые призвал мобилизоваться против учителя", - сообщают авторы публикации.

"Во втором видеоролике, выпущенном 8 октября, отец ученицы рассказал о той же истории. Но на этот раз он пошел намного дальше. Он описал учителя как "хулигана" и еще более яростно призвал к мобилизации: "Если вы хотите, чтобы мы были вместе и сказали "стоп", не трогайте наших детей, отправьте мне сообщение [затем он дал номер своего мобильного]". Имя Самюэля Пати и адрес коллежа в Конфлане давалось отдельным текстом", - указывают журналисты.

"Наконец, третий видеоролик, опубликованный 12 октября, по мнению органов правосудия, внес большой вклад в доверие словам отца и его дочери. На этот раз фотокамеру держит исламист, давно известный спецслужбам: Абдельхаким Сефриуи. Этот радикальный пропалестинский активист и яростный антисионист является ветераном организации "Шейх Ясин" (названной в честь одного из основателей радикального движения "Хамас"). На видео, снятом перед коллежем Буа-д'Ольн, его сопровождает 13-летняя ученица. "Даже ученики-немусульмане" были шокированы, уверила тогда девочка, которую он снова попросил рассказать о фактах. Сейчас Абдельхаким Сефриуи взят под стражу вместе с его женой", - говорится в статье.

"(...) Вечером 8 октября Брихим Ш. решил пойти вместо со своей дочерью в полицейский участок и подать жалобу на "распространение педопорнографии". К делу отнеслись достаточно серьезно, незамедлительно начали расследование и провели допросы. По этому случаю допросили Пати, он защищался, говорил о том, что не имел никаких дурных намерений во время своего урока. Он сказал, что лишь посоветовал своим ученикам отвести взгляд, если они не хотят видеть изображения, которые он собирался показать. Потрясенный подходом родителей ученицы, он, в свою очередь, подал жалобу о клевете", - пишет Le Monde.

"(...) Тем временем эти видео через социальные сети в конечном итоге попали в рабочий квартал Ла Мадлен в Эвре, где проживал Абдуллах Анзоров. Первым видео отца девочки, в частности, поделился аккаунт в Facebook мечети в Пантене (департамент Сена-Сен-Дени), очень влиятельного места богослужения в маленьком пригороде Парижа, где долгое время проповедовал имам, находившийся под контролем салафитов, на аккаунт которого подписаны почти 100 тыс. человек", - отмечают журналисты.

"Опрошенный Le Monde Мухаммед Хенниче, генеральный секретарь Союза мусульман Сена-Сен-Дени (UAM 93), тесно связанный с этой мечетью, защищает такую позицию. "В своем первом видео Брихим Ш. свидетельствовал под своим настоящим именем и назвал номер своего мобильного телефона. Мы сочли это гарантией искренности, - оправдывается он. - Но когда мы увидели, что в игру вступил Абдельхаким Сефриуи, мы на этом остановились. Все заговорили о том, что это может привести к ситуациям, подобным ситуации с Хассеном Чалгуми [бывшим имамом коммуны Дранси, который сейчас живет под защитой]. Мы не думали, что это приведет к теракту, но были уверены, что это плохо кончится".