На земле, в воде, в воздухе. И в космосе

"Страны НАТО едины во мнении: если они должны защищаться от нападений, то нужно быть активными и на орбите. Но как?", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Без спутников повседневная жизнь современных обществ потерпела бы крах, - отмечает журналист Маттиас Кольб. - Они так же необходимы для банковских операций и логистики, как и для работы мобильных телефонов и прогнозирования погоды. Около 2,4 тыс. спутников вращаются вокруг земного шара, около 60% из них принадлежат 30 странам НАТО или расположенным в них фирмам. (...) Спутники незаменимы и для армий: для коммуникации, разведки и планирования операций, а также для наблюдения за возможностями противника, распознавания запуска ракет или для противоракетной обороны".

Еще до саммита НАТО в декабре 2019 года, где космическое пространство было объявлено отдельной областью действий сил альянса, многие члены НАТО увеличивали свои инвестиции в эту отрасль. "Космическое пространство - это "новая сфера конфронтации", заявил президент Франции Макрон в июле 2019 года и анонсировал создание космического командования. Трамп учредил космические силы в качестве шестого вида американских войск. Свои возможности также развивают Китай, Индия и Россия. Все три страны уже осуществили успешные ракетные удары по спутникам. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерегает от "милитаризации космоса", которую отвергает альянс. Тем не менее "я ожидаю, что министры обороны одобрят создание нового космического центра в городе Рамштайн", сказал он в разговоре с SZ в преддверии встречи, которая пройдет в следующий четверг. В ближайшее время в центре в земле Рейнланд-Пфальц, прикрепленном к штаб-квартире ВВС НАТО, должны будут происходить обмен информацией и координация деятельности", - сообщает издание.

"У НАТО есть опыт работы со спутниками, - указывает автор статьи. - На протяжении нескольких десятилетий альянс использовал 23 наземные станции для коммуникации между членами союза. Скоро их будет лишь четыре, в Греции, Турции, Италии и Бельгии".

"Альянс также хочет создать центр изучения космического пространства. Подобный аналитический центр, занимающийся отражением кибератак, имеется в столице Эстонии Таллине. В 2016 году НАТО объявил киберпространство новой сферой действия для своих сил. С тех пор хакерские атаки часто являются частью учений, в сценариях которых скоро, вероятно, будет идти речь и о спутниках, которым нанесены повреждения, и соответствующих последствиях. Эксперты уже спорят о том, должна ли в случае разрушения противником спутника одного из государств альянса иметь силу обязанность по оказанию военной помощи в соответствии с 5-й статьей договора НАТО. В кругах НАТО говорят, что этот вопрос будет рассматриваться в "каждом отдельном случае".

"Фрэнк Роуз, занимавшийся в правительстве Обамы контролем над вооружениями, предполагает, что в случае конфликта с НАТО Россия может атаковать спутники. Он призывает Вашингтон делать ставку на дипломатию, чтобы убедить союзников: по его словам, европейцы, за исключением Франции и Великобритании, испытывают большие проблемы в размышлениях об использовании космического оружия", - передает Süddeutsche Zeitung.