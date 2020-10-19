"Речь идет об ожесточенном обществе"

"Предполагаемым убийцей французского учителя является 18-летний чеченец. Во Франции известно, что лица, представляющие потенциальную угрозу для общественной безопасности, зачастую происходят из этой этнической группы. Однако, по словам экспертов, у правительства почти нет возможности наблюдать за этой средой", - пишет немецкое издание Die Welt.

В своем аккаунте @Tchetchen_270 в Twitter Абдуллах А. "часто публиковал отрывки из Корана, однажды, 30 июля, был опубликован и фотомонтаж сцены обезглавливания. За три дня до этого Licra, объединение, выступающее против расизма и антисемитизма, указывало на его аккаунт, так как в одном из сообщений Абдуллах А. назвал евреев "проклятым народом", передает журналистка Мартина Майстер.

"То, что преступник тем не менее не был известен французским спецслужбам, вероятно, следует оценивать не как неудачу, а как по-настоящему фатальное упущение", - отмечает издание.

"Уже в 2018 году недалеко от Парижской оперы один чеченец 1997 года рождения убил человека и ранил нескольких. Во время президентской кампании 2017 года следователям удалось предотвратить запланированное покушение на одного из кандидатов. Оно планировалось французом, который радикализовался, общаясь с чеченцами".

По словам Лорана Нуньеса, госсекретаря при министре внутренних дел и координатора спецслужб по борьбе с терроризмом, радикализация преступников происходит "очень быстро, молниеносно". "У них нет никакого контакта с лицами, активными в ИГ*, Сирии или Ираке", поэтому их, по словам Нуньеса, "практически невозможно выявить". Однако Нуньес заверил, что чеченская община находится "в центре внимания спецслужб", - говорится в статье.

"Другие в этом сомневаются, - указывает Die Welt. - "В вопросах радикализации чеченцы находятся в своего рода мертвой зоне, хотя есть множество фактов", - цитирует журнал Marianne бывшего сотрудника спецслужб, пожелавшего остаться анонимным".

"Также и германо-египетский политолог Асием Эль Дифрауи придерживается мнения, что Франция слишком сконцентрировалась на террористической организации ИГ* и не принимает во внимание другие группы".

"То, что происходит в чеченской диаспоре, неизвестно наверняка, так как во французской спецслужбе мало людей, которые говорят на языке", - указывает Эль Дифрауи".

"Речь идет об ожесточенном обществе, о группе с крайне патриархальной, клановой структурой и памятью о насилии, которая уходит корнями далеко в прошлое", - сказал политолог в разговоре с Die Welt".

"То, что преступник приехал в город Конфлан-Сент-Онорин из расположенного в 90 км Эвре и спрашивал у школьников, как выглядит учитель, свидетельствует о том, что Абудаллах А. не был лично знаком со своей жертвой".

"С большой долей вероятности к совершению страшного теракта его подтолкнули несколько видео одного из родителей школы, который призывал, что нужно остановить учителя, и разгласил его номер телефона".

"Однако в настоящий момент следователи не исключают, что преступник получил прямой заказ. Глава пресс-службы Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков предполагает, что 18-летний чеченец радикализовался в "своей комнате, в интернете", а не в соседней мечети", - передает Die Welt.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ