Коронавирус в России: чем объяснить подход правительства к столь тревожной санитарной ситуации?

(...) "С конца сентября редки те недели, когда в России не отмечается новых рекордов заражений и смертей, связанных с коронавирусом. Так, в это воскресенье в стране четвертый день подряд был фиксировался рекорд: за 24 часа было зарегистрировано 34 303 заражения и 997 смертей. Пик эпидемии, судя по всему, еще не достигнут, уровень вакцинации остается особенно низким, и, тем не менее, правительство все еще не готово принять общенациональные меры по сдерживанию распространения вируса. Это политический выбор, обусловленный различными проблемами", - пишет журналистка французской газеты 20 minutes Мари де Фурнас.

(...) "Более 30 тыс. случаев в день - это немного по сравнению, например, с 45 тыс. ежедневных случаев в Великобритании", - проводит параллель Антуан Флао, эпидемиолог и директор Института глобального здравоохранения Медицинского факультета Женевского университета. С другой стороны, число погибших - "более 900 против 130, зафиксированных британским правительством" - оказывается намного выше".

(...) "По мнению эпидемиолога, причиной многих серьезных случаев, приводящих к смерти, является, прежде всего, низкий охват вакцинацией. По официальным данным, только "только 35% россиян прошли полный цикл вакцинации против 75%, например, британцев", - подчеркивает Антуан Флао.

"Рекордное количество смертей также можно объяснить территориальными различиями в российской системе здравоохранения, - говорится в статье. "Бюджеты, связанные с содержанием больниц, а также с зарплатой медицинских работников, децентрализованы и направляются в регионы, которые находятся в совершенно различном финансовом положении, - объясняет Жюльен Веркей, профессор экономики, специализирующийся на России в Национальном институте восточных языков и цивилизаций (INALCO). - Наряду с транспортной инфраструктурой, это помогает объяснить сильное неравенство в доступе к медицинскому обслуживанию между крупными региональными столицами и более удаленными местами".

"Почему люди с таким подозрением относятся к вакцинации?" - задается вопросом автор статьи. (...) "Произошла стратегическая ошибка со стороны правительства, которое поспешно политизировало вопрос вакцинации, сделав его частью национальной и международной пропаганды, - отмечает Жюльен Веркей. - Из-за слишком преждевременного объявления об открытии вакцины "Спутник V" люди почувствовали себя пойманными в ловушку политической коммуникации". Часть россиян уже недоверчиво относились к российским властям, но "присвоение Кремлем темы общественного здравоохранения и побуждение к вакцинации в конечном итоге подорвали доверие к публичным выступлениям и у другой части населения".

"Следует также напомнить о том, что даже сегодня Европейское агентство по лекарственным средствам и ВОЗ все еще не одобрили вакцину "Спутник", - сообщает издание. "Они хотят полной прозрачности по различным вопросам, и то досье, которое предоставило российское правительство, было сочтено недостаточным, - указывает Антуан Флао. - Возникло сомнение, и оно распространилось на российское население".

(...) "Казалось, что у России были все возможности. "Страна известна как традиционный производитель вакцин" - уверяет Антуан Флао. К тому же, эффективность вакцины "Спутник V" была установлена очень быстро. Настолько, что ее использование было разрешено в августе 2020 года. Но затем Россия столкнулась с "производственными трудностями", - вспоминает Жюльен Веркей. Помимо того, что ей пришлось дважды вакцинировать более 144 млн своих собственных жителей, "Россия также заключила крупные контракты на экспорт своей вакцины", - добавляет экономист. Множа число своих обещаний, она лишь усилила напряженность в связи со слабыми мощностями национального производства", - комментирует журналистка.

"Побуждение к вакцинации было нетаким сильным, как в других соседних странах, подчеркивает Жюльен Веркей. "Принудительная вакцинация для определенных профессий была запоздалой, и на общенациональном уровне не было введено никаких санитарных пропусков".

"Почему Кремль не заинтересован во введении ограничений с экономической точки зрения? - задумывается автор публикации. (...) - Существует несколько объяснений. "Прежде всего, это желание не задушить восстановление экономики и не войти в период депрессии", - подчеркивает профессор экономики INALCO. В России, как и в большинстве стран, ситуация карантина оказала сильное негативное влияние на деловую активность. "Во втором квартале 2020 года в России произошло падение производства почти на 8%".

"С другой стороны, страна огромная, и пандемия прогрессирует с разной скоростью. "Правительство утверждает, что ситуация в Москве и на Дальнем Востоке неодинакова. Поэтому абсурдно применять ограничения на общенациональном уровне, из-за которых будет закрыт завод, расположенный в восьми часах полета от эпицентра эпидемии", - поясняет Жюльен Веркей.

(...) "Помимо экономических причин, на решения правительства повлияли сроки проведения выборов летом 2020 года и в 2021 году. "Было желание не вызывать недовольства отдельных профессий", - подчеркивает эксперт. Но страх эффекта бумеранга в избирательных урнах был не столь велик, так как "правительство прежде всего хотело выдержать график и не откладывать консультации по конституционной реформе". И не зря, поскольку эта реформа теперь позволяет Владимиру Путину баллотироваться на следующих двух президентских выборах, которые состоятся в 2024 и 2030 годах", - резюмирует Мари де Фурнас.