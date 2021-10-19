Москва разрывает отношения с НАТО

(...) "Последние существующие каналы связи между Россией и НАТО были прерваны в понедельник, 18 октября, по инициативе российской стороны, которая критикует "все более агрессивную линию" Североатлантического альянса после лишения аккредитации нескольких своих дипломатов. Это касается трех структур: постоянное представительство России при НАТО в Брюсселе приостанавливает свою деятельность "на неопределенный срок"; военная миссия связи Североатлантического альянса в Москве, которая была учреждена при посольстве Бельгии, сделает то же самое, и у ее сотрудников будет отозвана аккредитация; наконец, будет закрыто информационное бюро НАТО в Москве", - пишут журналисты Le Monde Жан-Пьер Строобанц и Бенуа Виткин.

"Ожидается, что эти меры вступят в силу 1 ноября. Как предупредил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, для поддержания "экстренных контактов" Североатлантическому союзу в будущем придется обращаться к послу России в Бельгии. Такое решение является еще одной иллюстрацией растущей напряженности между Россией и Западом: санкции, перекрестная высылка дипломатов, обвинения во вмешательстве в выборы, шпионаже и кибератаках, приписываемых Москве. Россия, со своей стороны, обвиняет Североатлантический альянс в попытке расшириться на Украину и Грузию", - указывают авторы статьи.

"Отмена в начале октября аккредитации 8 дипломатов из российского представительства при штаб-квартире альянса в Брюсселе явно усилила напряженность. (...) Таким образом, численность российского представительства с 30 человек за несколько недель сократилось до 10 человек, - указывает издание. "Конец представительства символичен. Прежде всего, это признание того, что при таком небольшом количестве людей оно стало неэффективным", - подчеркивает один восточноевропейский дипломат.

(...) "Со своей стороны НАТО дает понять, что "сожалеет" о таком решении Москвы. "Мы усилили наше сдерживание и оборону в ответ на агрессивные действия России. В то же время мы остаемся открытыми для диалога", - сказала официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

(...) "В то же утро генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг атаковал Россию в лоб, подчеркнув в интервью Financial Times, что она тесно сотрудничает с Китаем, и теперь они создают общую угрозу, на которую Североатлантический альянс намерен ответить, в частности, развивая свой технологический потенциал", - передают авторы статьи.

"То время, когда в 2012 году организация рассматривала сотрудничество с Москвой как "необходимое" в целях создания "общего пространства мира, свободы и безопасности", кажется совсем далеким. С тех пор амбиции были пересмотрены в сторону понижения, но НАТО настаивала на необходимости продолжать обсуждение с Москвой вопросов, "представляющих общий интерес, включая Афганистан, ядерную сделку с Ираном или борьбу с терроризмом и наркотиками", - комментируют Стробанц и Виткин.

"Однако встречи между высшими военными чиновниками с обеих сторон все еще продолжаются: начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов встретился со своим американским коллегой начальником штабов вооруженных сил США Марком Милли в сентябре в Финляндии. В 2020 году он также провел встречу с главкомом Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе ТодомУолтерсом в Азербайджане. Все это время российская армия наращивала свои операции в Черном и Японском морях или размещала свои военно-воздушные силы в Крыму, - пишет LeMonde. - Но на этот раз "единственным все еще открытым каналом для дискуссий на военном уровне остается прямой канал между русскими и американцами, - отметил в понедельник Дмитрий Тренин, директор Московского Центра Карнеги. - НАТО выходит из игры".