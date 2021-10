19 октября 2021 г. Эндрю Корт | New York Post Сотни израильтян разделись донага для фотосъемки около Мертвого моря "(...) Двести израильских добровольцев разделись донага для фотосессии, призванной привлечь внимание к уменьшению Мертвого моря", - сообщает The New York Post: в воскресенье днем незакомплексованные любители искусства собрались за пределами города Арад для съемок американского фотографа Спенсера Туника. "Скинув одежду, добровольцы покрыли свои тела белой краской, и началась трехчасовая съемка. Температура была 76 градусов (24,4 С) (...)", - говорится в статье. "В последние годы соленое Мертвое море уменьшилось в размерах из-за добычи полезных ископаемых и испарения, вызванного изменением климата. Израиль и Иордания также отводят часть морской воды на сельскохозяйственные цели, усугубляя сокращение Мертвого моря", - указывает газета. "Воскресная фотосессия была организована Министерством туризма Израиля в надежде привлечь посетителей в этот регион. Страна была закрыта для отдыхающих на протяжении большей части пандемии Covid, но теперь начинает принимать вакцинированных туристов", - пишет The New York Post. "Однако не все правительственные чиновники были в восторге от этой дерзкой съемки. Согласно The Guardian, один консервативный депутат назвал это "массовой мерзостью". "С другой стороны, добровольцы чувствовали себя раскрепощенными, позируя нагишом. Одна женщина-волонтер сказала изданию: "Когда снимаешь одежду, это кажется вполне естественным. Ты вроде как и не хочешь надевать ее снова". Туник известен своими масштабными съемками в стиле "ню", в Израиле он снимал дважды. "Мой визит в Израиль стал для меня большим опытом, и я всегда рад вернуться сюда и фотографировать в единственной стране на Ближнем Востоке, где разрешено такое искусство", - сказал он в воскресенье. "Он попал в заголовки новостей благодаря своим фривольным фотосессиям, которые проходили по всему миру. Впервые его имя прогремело в 1995 году, когда его арестовали за фотографирование обнаженного мужчины-модели, позирующего на 8-футовом елочном шаре в Рокфеллер-центре. "Там не было знака, запрещающего залезать на елочный шар, и, конечно же, не было знака, запрещающего залезать туда голым", - сказал он The New York Post в 1999 году. "В том же году Туника арестовали за хулиганство после организации масштабной фотосессии в стиле "ню" на Таймс-сквер. Позже он подал иск против Нью-Йорка, утверждая, что тогдашний мэр Руди Джулиани и его соратники нарушили его права в соответствии с первой поправкой после того, как вторая предложенная съемка "ню" а Манхэттене была заблокирована", - говорится в статье. Газета добавляет, что Туник проводил и другие масштабные обнаженные фотосессии по всему миру, в том числе в Австралии. (...) Источник: New York Post