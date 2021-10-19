Разоблачены предполагаемые закулисные руководители порноплатформы XHamster

"Расследование, проведенное изданием Der Spiegel и телерадиокомпанией NDR, выявило сеть офшорных компаний двух россиян, которые, вероятно, стоят за порноимперией", - сообщает австрийское издание Der Standard.

"Наряду с Pornhub XHamster является одной из крупнейших порнографических платформ в мире - и, как и конкурент, уже неоднократно подвергался критике из-за того, что администраторы сайта не осуществляют достаточную модерацию и удаление незаконного контента, в частности, со сценами сексуального насилия. Поэтому головная компания Pornhub - Mindgeek - сталкивается с десятками судебных исков и уже удалила миллионы видео".

"Эти компании также объединяет то, что никому точно неизвестно, кто несет ответственность за публикуемый контент и куда именно поступают деньги, заработанные на видео. Однако постепенно на это проливается свет: в то время как, согласно расследованию Dossier, за Mindgeek предположительно стоит австриец Бернд Бергмайр, то расследование Der Spiegel и NDR раскрывает предполагаемых руководителей XHamster: двух россиян, управляющих сетью оффшорных компаний с центром на Кипре".

"Официально XHamster базируется в кипрском городе Лимассол. Но если попытаться связаться с компанией - например, с просьбой удалить незаконный контент - через непрозрачную форму обратной связи можно выйти на компанию под названием Hammy Media. Если верить ее условиям использования, она является единственным администратором порноплатформы. Однако в действительности это, вероятно, фиктивная компания. Согласно реестрам компаний, ее официальный руководитель управляет сразу несколькими фирмами на острове и говорит, что является "директором компании", но в то же время что он "на пенсии", - передает издание.

"В период с 2009 по 2018 год компания якобы заработала всего 778 443 доллара и даже несколько раз уходила в минус. Довольно маловероятно для одной из крупнейших порноплатформ", - отмечает Der Standard.

"Однако часть империи, по-видимому, управляется отдельной компанией, базирующейся на Британских Виргинских островах, чье руководство не удалось установить, поскольку это фиктивная фирма. При этом один только сервис Livecam принес ей 66 млн долларов дохода в 2018 году".

"На след предполагаемых закулисных руководителей Der Spiegel и NDR вывела компания, которая продает рекламу на XHamster: это IT-компания из Лимассола под названием Wisebits. В официальных документах компании рекламируемый премиум-портал, сервис Livecam и карибская фиктивная фирма фигурируют как дочерние предприятия - вместе с компанией на Антигуа, которая владеет всеми правами на торговую марку XHamster".

"По крайней мере в отношении одной из этих компаний имеется сообщение об отмывании денег из-за перевода средств на Британские Виргинские острова. В соответствующих документах фигурируют имена двух россиян, предположительно стоящих за Wisebits: Дмитрий Г. и Олег Н. Последний является мажоритарным владельцем компании, владея долей в 90%. Г., которому принадлежат остальные 10% Wisebits, по-видимому, хорошо известен в местной ИТ-среде на Кипре".

"По данным журналистов, оба россиянина являются основателями порноимперии и контролируют ее по сей день. Источники, которых авторы расследования оставили анонимными, также подтверждают, что этих двух россиян считают "шефами" XHamster", - передает Der Standard.