Лучше умереть в Женеве, чем предстать перед судом в Москве

"Экс-банкир Олег Шигаев был арестован в Швейцарии в связи с тем, что Россия разыскивает его по обвинению в присвоении денежных средств. Он объявил голодовку, чтобы воспрепятствовать своей экстрадиции", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Возвращение в Россию равнозначно для него смертному приговору, считает Олег Шигаев: поэтому он предпочел бы умереть на своей второй родине, в Швейцарии. 13 сентября бывшего банкира арестовали в Женеве, поскольку Россия разыскивает его в связи с предполагаемым присвоением суммы, эквивалентной около 50 млн швейцарских франков. Шигаев опровергает обвинения, но Федеральный суд в Лозанне подтвердил решение об экстрадиции", - передают журналисты Доминик Ботти и Бернхард Оденаль.

"Поэтому 58-летний россиянин объявил голодовку еще в день своего ареста. С тех пор, по словам его адвоката, он потерял более 20 килограммов. Его состояние ухудшается с каждым днем. Шигаев подписал распоряжение о недопущении принудительного кормления", - говорится в публикации.

"Шигаев проживает в Швейцарии с женой и тремя детьми уже десять лет. (...) Его жена Анжелика сказала в разговоре с Tages-Anzeiger, что ей пришлось принять решение мужа о голодовке, "как бы тяжело это ни было": по ее словам, любой, кто выступает против президента России Путина и его окружения, "рискует своей жизнью".

"На вопрос о том, действительно ли банкир подвергается политическому преследованию, швейцарская юстиция едва ли может ответить, - отмечает издание. - Несколько российских банков были разграблены их владельцами и обанкрочены. С другой стороны, силовой аппарат вокруг Путина также избавлялся от неугодных конкурентов с помощью сфабрикованных обвинений и поставил банковскую систему под свой контроль".

"Дело Шигаева уже более пяти лет занимает Федеральное управление юстиции, Федеральный уголовный суд и Федеральный суд Швейцарии. Главный вопрос заключается в том, может ли швейцарская судебная система доверять российским заверениям в принципе. Ответы швейцарских властей противоречивы".

"Шигаев был совладельцем Балтийского банка в Санкт-Петербурге, который в 2015 году после многих успешных лет работы неожиданно столкнулся с банкротством. В то время Шигаев жил в Женеве. Российская прокуратура обвиняет его в том, что он обманул свой собственный банк на миллионы. Его швейцарский адвокат Жан Донне, наоборот, утверждает, что неподкупность Шигаева спровоцировала олигархов, близких к Кремлю, и они решили лишить строптивого банкира имущества", - пишет издание.

"В 2016 году Россия обратилась к Швейцарии с ходатайством о выдаче Шигаева. Однако Федеральное управление юстиции потребовало гарантий справедливого судебного разбирательства. Россия предоставила их в 2018 году, после чего Шигаев был впервые арестован в Женеве, но отпущен под залог. (...) Шигаев обратился в Федеральный суд. В России нет ни справедливого правосудия, ни гуманных условий содержания в тюрьмах, говорит его адвокат Жан Донне: "Международные правозащитные организации сообщают о насилии в тюрьмах, и Россия неоднократно осуждалась за это Советом Европы".

"В Лозанне судьи сочли эти аргументы обоснованными. Во всяком случае, на тот момент. В январе 2021 года Федеральный суд отказал в экстрадиции. Но в сентябре он пересмотрел свое решение и дал зеленый свет на выдачу Шигаева Москве", - поясняют авторы публикации.

"В качестве причины неожиданного пересмотра решения Федеральный суд ссылается на новые заверения из Москвы: Шигаева якобы отправят в исправительную колонию не в Сибири, а к западу от Урала. Там представители Швейцарии смогут посещать его в любое время без уведомления. Но что, если Россия не сдержит свои обещания?".

"Бывший судья кантона Во и эксперт по международной правовой помощи Роберт Циммерманн считает такие гарантии просто "лицемерием": по его словам, ни один дипломат не может регулярно посещать заключенного и проверять условия содержания. "Пока в России не улучшится ситуация с правами человека, Швейцария должна ввести мораторий на экстрадицию", - требует Циммерманн. Федеральное управление юстиции, в свою очередь, ссылается на решение Федерального суда: экстрадиция в Россию "регулярно основывалась на таких гарантиях".

"Олег Шигаев считает, что насилие в российских тюрьмах организовано с целью выжать из заключенных сфабрикованные признания. Через своего адвоката Шигаев сообщил, что если его экстрадируют, то с ним будут обращаться точно так же - и что из российской тюрьмы он не выйдет живым", - передает Tages-Anzeiger.