"Матильда" раскалывает Россию

В конце октября в российских кинотеатрах начнется показ фильма "Матильда" - о любовной связи между балериной Матильдой Кшесинской и наследником российского престола Николаем Романовым, последним русским царем, расстрелянным в 1918-м. Действие картины разворачивается в 1890-х годах. По словам создателей фильма, "исторический блокбастер года" понравится ценителям жанра, пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Фридрих Шмидт.

Националистически настроенные и ортодоксально-религиозные противники фильма долго вели против "Матильды" относительно мирную кампанию, но в последнее время они устроили несколько поджогов, сообщает далее журналист. Эти действия имели признаки терактов, но пока что не были квалифицированы соответствующим образом, говорится в статье. "Таким образом, "Матильда" может стать еще одним ключом к пониманию реалий нынешней России, где функция насилия делегируется не связанным с властью людям с целью запугивания", - считает автор.

За кампанией против "Матильды" стоит экс-прокурор Крыма, с 2016 года депутат Госдумы Наталья Поклонская. Последняя демонстративно и в духе "цайтгайста" Кремля обожает царя и святых Русской православной церкви. По мнению депутата, фильм "Матильда" является преступлением, поскольку он "распространяет клевету об одном из самых почитаемых святых страстотерпце Николае Втором". Поклонская поддерживала активистов-единомышленников, в том числе движение "Царский крест": целью их кампании был запрет на показ фильма, сообщает Шмидт.

В начале этого года против фильма стало выступать движение "Христианское государство - Святая Русь", заявив: "Если фильм все же выйдет на экраны, то будут гореть кинотеатры и, возможно, даже пострадают люди". К примеру, в ночь на 31 августа неизвестные бросили в окно студии режиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге бутылку с зажигательной смесью. Крупного ущерба удалось избежать - окно было замуровано кирпичами для лучшей шумоизоляции. Тем не менее, по словам Учителя, он постоянно получал угрозы. В свою очередь, 4 сентября убежденный монархист направил в здание кинотеатра в Екатеринбурге, городе, где был расстрелян царь, небольшой грузовик со взрывоопасными веществами. Злоумышленник совершил попытку поджога и убежал, но был задержан, говорится в статье.

А на прошлой неделе люди в масках подожгли два автомобиля, стоявшие перед офисом адвоката Учителя, и оставили записки с надписью "Гореть за Матильду". Депутат Поклонская потребовала провести расследование инцидента, но при этом заявила, что она была права по поводу "негативной реакции общества". В свою очередь, в "Христианском государстве" заявили, что они "предупреждали о деструктивных силах", которые желают не допустить показа фильма, и добавили, что "существуют люди, которые хотят переломать ноги режиссеру Учителю".

Запугивания подействовали, пишет Шмидт: крупнейшая в России сеть кинотеатров и некоторые регионы отказались показывать "Матильду" из соображений безопасности.