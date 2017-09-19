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19 сентября 2017 г.
19 сентября 2017 г.

Ричард Милн | Financial Times

Строительство финской АЭС с участием России снова отложено

"Начало строительства АЭС в Финляндии при поддержке России снова задерживается. Это еще один удар по проекту, который преследуют проблемы", - сообщает Ричард Милн в Financial Times.

"Fennovoima, финский оператор новой АЭС, заявила, что рассчитывает получить лицензию на строительство от местных регламентирующих органов в 2019 году - на год позже срока, который планировался ранее. Компания отказалась сообщить, отразится ли это на дате начала выработки электричества реактором, которое прогнозируется на 2024 год, и сказала, что данная тема будет обсуждаться осенью с "Росатомом" - государственной российской корпорацией, строящей и финансирующей АЭС", - говорится в статье.

"Когда нужно дополнительное время, это всегда разочарование. Я довольна техникой. Задержка связана в большей степени с приведением всей этой документации в соответствие финским нормам", - сказала FT проектный директор Fennovoima Минна Форсстрём.

"Согласно первоначальному плану, строительство должно было начаться в 2012 году, а работа электростанции - уже через год", - говорится в статье.

Источник: Financial Times


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