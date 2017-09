19 сентября 2017 г. Ричард Милн, Генри Фой | Financial Times АЭС, которую строит Россия, возрождает страхи перед новым Чернобылем "Буйвиджяй - это типичная литовская деревня. В сонном местечке с населением менее 300 человек есть церковь, пара магазинов и школа, принимающая детей из окрестных поселков. Но три года назад на горизонте замаячил новый сосед", - пишут Ричард Милн и Генри Фой в статье для Financial Times. Всего в 20 км появились массивные охладительные башни АЭС, строящейся возле маленького белорусского города Островца. "В регионе, все еще сохраняющем следы сложного наследия Советского Союза и катастрофических для населения последствий чернобыльского взрыва три десятилетия назад, решение Белоруссии построить атомную электростанцию при финансовой поддержке России на границе с ЕС стало источником глубокого беспокойства", - говорится в статье. В Буйвиджяе замдиректора школы, Зенобия Микелевич, говорит, что обеспокоенность по поводу электростанции и меняющаяся демографическая обстановка уже нанесли свой урон - некоторые семьи уезжают. "Каждый год в нашу школу приходят все меньше и меньше детей. Я сама - мать троих детей, и они не хотят жить здесь", - говорит она. Ана Грицевич, преподаватель теологии и мать троих детей, проживающая в соседней деревне, говорит: "Мое поколение [прошло через] последствия Чернобыля. Мы видели врожденные пороки развития, умирающих людей... Это то, о чем я думаю в связи с Островцом: мои дети могут быть в опасности". "Призрак Чернобыля, самой страшной ядерной катастрофы в истории, не изжит. Катастрофа 1986 года разразилась на соседней Украине, но из-за ветра 70% радиоактивных осадков выпало в Белоруссии. Последствия осложнились замалчиванием произошедшего советской властью, которая организовала эвакуацию ближайшего города - всего в 3 км оттуда - только через 36 часов после взрыва", - напоминает издание. "Для Литвы проект в Островце - не только эхо прошлого. Белоруссия рассматривала возможность строительства АЭС недалеко от Минска до Чернобыльской катастрофы, но потом отложила эти планы. Когда проект был возобновлен, выбранное место строительства находилось на северо-востоке страны - далеко от всех крупных белорусских городов, но близко к Вильнюсу - и без официальных обсуждений с Литвой или международной оценки воздействия на окружающую среду", - говорится в статье. На Островецком объекте, квадрате площадью в 100 гектаров, окруженном полями, простирающимися на северо-восток до литовской границы, примерно 5 тыс. рабочих, два десятка кранов и бесчисленное множество грузовиков суетятся вокруг двух комплексов зданий реакторов и турбинных залов, строящихся в тени охладительных башен. "На данный момент это самый безопасный из существующих проектов, - говорит Анатолий Бондарь, главный инженер АЭС. - Были учтены все уроки Чернобыля и Фукусимы. И проводятся проверки и испытания". "Разработанный в России ВВЭР-1200 - самый передовой и самый распространенный проект реакторов в мире, которые сейчас строятся в России, Китае, Индии и Финляндии. В Островце два бака реактора помещены в бетонные емкости толщиной 1,2 метра, переплетенные стальной проволокой толщиной в человеческую руку. Пассивные системы охлаждения функционируют даже в случае отключения электричества, а "ловушка активной зоны" разработана так, чтобы полностью поглотить реактор в случае взрыва и расплавления", - пишет издание. Центр подготовки на объекте уже работает с большей частью из 2000 сотрудников, которые будут на нем работать, включая полномасштабный симулятор центра управления. Возмущенный литовскими жалобами, Минск указывает на заявления генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано, который в прошлом году заявил, что Белоруссия является "одной из самых прогрессивных" "стран-новичков", по выражению контролирующей организации. "Один конкретный инцидент стал громоотводом для гнева противников проекта, утверждающих, что он окутан секретностью. В июле прошлого года корпус реактора упал с высоты нескольких метров при транспортировке. Этот инцидент был выявлен двумя неделями позже белорусским антиядерным активистом, а затем подтвержден только местными официальными лицами", - пишет газета. Хотя Росатом утверждает, что корпусу не было нанесено никакого ущерба и что все соответствующие должностные лица были проинформированы об инциденте и последующем расследовании, российская компания согласилась заменить его новым, чтобы "устранить любые сомнения и сохранить полное доверие к проекту". Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит: "Они пытаются замалчивать происшествия, но это нас не успокаивает. Эти примеры повторяются. Мы знаем, какими могут быть последствия". Он добавляет, что аналогичные проекты Росатома в Финляндии и Венгрии имеют преимущество беспристрастного наблюдения. "Мы им не доверяем", - говорит он о белорусских контролирующих инстанциях. "Однако возражения Литвы касаются не только экологии. В Вильнюсе боятся того, что Островецкий проект использует одну из серьезных стратегических слабостей страны - необходимость импортировать две трети потребляемой электроэнергии", - отмечает издание. Литва когда-то полностью зависела от российского "Газпрома" и платила за газ одну из самых высоких цен в Европе, несмотря на более низкие транспортные издержки, чем, например, в Германии. Но ей удалось освободиться от российской монополии, импортируя газ через терминал СПГ из США и Норвегии. Теперь она волнуется, что подобный сценарий может разыграться с электричеством, пишет газета. Министр энергетики страны Жигимантас Вайчюнас говорит: "Наша зависимость от "Газпрома" закончилась, теперь это зависимость от Росатома. Когда вы уничтожаете одно орудие, Россия пытается найти другое". Источник: Financial Times