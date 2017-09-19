Политика блокад, как во времена холодной войны

Российский постпред при ООН Василий Небензя разочарован: дипломату пришлось признать, что у предложенного Москвой проекта резолюции по миротворческой миссии в Донбассе нет ни единого шанса, пишет политический обозреватель немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллен. "Мы предлагали работу по тексту этого проекта, но делегации Украины и Соединенных Штатов после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы", - заявил дипломат, добавив, что вместо обсуждения Киев предложит свою резолюцию.

Предложение отправить вооруженную миротворческую миссию в подконтрольные сепаратистам районы было сделано президентом России Путиным во время саммита государств БРИКС в конце августа. По мнению Путина, миротворческий контингент должен защищать миссию наблюдателей ООН, которые контролируют линию соприкосновения между украинской армией и повстанцами.

"Однако если в Берлине к российскому предложению отнеслись положительно, то Киев и Вашингтон отреагировали на него острой критикой", - отмечает обозреватель, напоминая, что Украина сама уже не первый месяц требует отправки на территорию Донбасса миссии миротворцев - но со значительно большими полномочиями. Самое главное требование Киева - контроль за границей с Россией, без чего, по мнению украинских политиков, "будет закреплен нынешний статус сепаратистских территорий и продолжено их отделение от Украины".

В итоге спор в ООН продолжится на новом уровне: президент Украины Порошенко на Генассамблее 20 сентября представит собственный проект миротворческой миссии ООН в Донбассе. Россия уже заявила, что она заблокирует подобную резолюцию в Совбезе ООН. Российские политики, в частности глава Совфеда Валентина Матвиенко, считают, что Украина и США хотят при помощи контроля за границей "окружить жителей самопровозглашенных республик Донбасса колючей проволокой, просто уничтожить этих людей".

Также Россия выступила против предложенный президентом США Трампом реформы ООН. План реформирования, поясняет автор статьи, состоит из десяти пунктов, но пока что они не опубликованы: сначала Трамп хочет представить их в узком кругу. Желая получить поддержку извне, Трамп "заранее согласовал встречи с рядом мировых лидеров, во время которых он собирается обсудить изменения внутри ООН". Москва считает, что "ее обошли стороной", и потому она, как сказал Небензя, "вероятнее всего, не будет подписывать эту декларацию".

"В целом, в предыдущие месяцы в ООН многократно происходили споры между представителями России и Америки, в том числе по сирийскому вопросу, Украине, Ирану и Северной Корее. В результате российско-американские противоречия все сильнее напоминают времена холодной войны и могут привести к длительной блокаде Совбеза ООН - если, конечно, в отношениях Москвы и Вашингтона не произойдет разрядка", - подытоживает Баллен.