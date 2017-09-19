Пусть не решит он всех проблем: ГА ждет речи Трампа

На начавшейся сессии Генассамблеи ООН Путина, Си Цзиньпина и Меркель не будет - блеснуть должен "экстравагантный новый участник", пишут СМИ. Президент Трамп объяснит, что принцип "Америка прежде всего" не только согласуется с международным сотрудничеством, но является рациональной базой для каждой страны. Порошенко представит на ГА свой проект миротворческой миссии ООН в Донбассе.

"В понедельник началась ежегодная дискуссия мировых лидеров на Генассамблее ООН. Десятки глав правительств и государств съехались в Нью-Йорк, чтобы принять участие в череде встреч и произнести 20-минутные речи с отделанной зеленым мрамором кафедры ассамблеи. Однако в этом году собрание может оказаться несколько вялым, так как многие важные государственные деятели, в том числе президенты России и Китая, премьер-министр Индии и канцлер Германии, пропускают его", - сообщает Ишан Тхарур в The Washington Post.

"Конечно, в этом году на собрании будет очень заметен экстравагантный новый участник - президент Трамп", - отмечает журналист, но перечисляет крупнейшие геополитические кризисы, в разрешении которых он не ожидает прогресса.

Автор начинает с "продолжающегося кризиса на границе Мьянмы с Бангладеш, где наступление армии Мьянмы на предполагаемых исламских боевиков привело к исходу мусульман рохинджа".

Однако "на вершине американской повестки - противостояние с Пхеньяном", говорится в статье. "Пока Северная Корея продолжает испытывать арсенал, запуская ракеты над Японией, администрация Трампа вступила в горячую словесную войну", - пишет автор. Посол США в ООН Никки Хейли заявила: "Если Северная Корея продолжит свое безрассудное поведение, если Соединенные Штаты будут защищать себя или защищать своих союзников, Северная Корея будет уничтожена". Однако усиление давления на Северную Корею может привести к опасному результату, указывает автор: возможна "война из-за просчета или недопонимания".

"В то же время Трамп, возможно, ведет мир к другой тревожной конфронтации", - продолжает Тхарур. Трамп "отчаянно хочет покончить со сделкой" по ИЯП. Ведущие европейские чиновники умоляют администрацию Трампа не рубить с плеча.

"Для участия во встречах ООН в Соединенные Штаты прибудет иранский президент Хасан Рухани. Это важный визит, поскольку у Тегерана и Вашингтона нет официальных связей. Хотя Трамп и его иранский коллега едва ли пересекутся, судьба ядерной сделки будет в фокусе многих встреч в кулуарах", - уверен автор.

"Выход из такого соглашения дорого обошелся бы Соединенным Штатам Америки, - сказал Рухани в понедельник в интервью CNN. - И я не думаю, что американцы готовы платить такую высокую цену за что-то бесполезное для них".

"Трамп еще может доказать, что он неправ", - комментирует Тхарур.

Трамп впервые выступит перед ГА ООН во вторник, сообщают корреспонденты The Wall Street Journal.

"Трамп призовет в большей степени распределять бремя расходов между странами и сотрудничать по таким вопросам, как борьба с терроризмом, ядерная и военная угроза со стороны Северной Кореи, соблюдение Ираном многосторонней договоренности по ядерной программе", - говорится в статье. Он также "затронет реформы внутри ООН и роль, которую некоторые страны играют в создании условий для существования северокорейского режима".

"Выступление будет сочетать националистическую тему его кампании с призывом к национализму других стран в качестве новой основы международного сотрудничества", - рассказал газете высокопоставленный сотрудник Белого дома.

"Президент объясняет, как принцип "Америка прежде всего" не только согласуется с целью международного сотрудничества, но является рациональной базой для каждой страны при осуществлении сотрудничества", - сказал источник.

По словам чиновника, Трамп посвятил значительное время составлению, доработке и совершенствованию этой речи с советниками - он воспринимает выступление во вторник "как невероятный момент и огромную возможность продемонстрировать лидерство США и американские ценности". На сей раз Трамп, известный своими неформальными и импровизированными речами, воспользуется телесуфлером: он стремится убедительно представить внешнеполитическую доктрину.

"За выступлением Трампа будут внимательно следить мировые лидеры, а также дипломаты и чиновники ООН, стараясь дать оценку политике Вашингтона при администрации, которая заставляет гадать, будут ли США соблюдать иранскую сделку или откажутся от нее и какие опции будут задействованы по Северной Корее - дипломатические или военные", - отмечают авторы.

"Несмотря на возможные расхождения во взглядах среди лидеров, аналитики заявляют: то, что говорит Трамп, важно просто потому, что он президент США", - пишет издание.

Ричард Гоун, эксперт по ООН в Европейском совете по международным отношениям, сказал: "Что Трамп может сделать, так это сказать: "Вы помогите мне с Северной Кореей и затратами на ООН, и я буду верен этой организации". Если он приведет эту аргументацию, то осчастливит большинство дипломатов и политиков".

Российский постпред при ООН Василий Небензя признал, что у предложенного Москвой проекта резолюции по миротворческой миссии в Донбассе нет ни единого шанса, пишет обозреватель Handelsblatt Андре Баллен. "Мы предлагали работу по тексту этого проекта, но делегации Украины и Соединенных Штатов после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы", - заявил дипломат.

По мнению Путина, миротворческий контингент должен защищать миссию наблюдателей ООН, которые контролируют линию соприкосновения между украинской армией и повстанцами.

"Киев и Вашингтон отреагировали на предложение острой критикой", - отмечает обозреватель, напоминая, что Украина сама уже не первый месяц требует отправки на территорию Донбасса миссии миротворцев - но со значительно большими полномочиями. Самое главное требование Киева - контроль за границей с Россией, без чего, по мнению украинских политиков, "будет закреплен нынешний статус сепаратистских территорий и продолжено их отделение от Украины".

В итоге спор в ООН продолжится на новом уровне: президент Украины Порошенко на Генассамблее 20 сентября представит собственный проект миротворческой миссии ООН в Донбассе. Россия уже заявила, что она заблокирует подобную резолюцию в Совбезе ООН. Российские политики, в частности глава Совфеда Валентина Матвиенко, считают, что Украина и США хотят при помощи контроля за границей "окружить жителей самопровозглашенных республик Донбасса колючей проволокой, просто уничтожить этих людей".

Также Россия выступила против предложенный Трампом реформы ООН. План реформирования, поясняет автор статьи, состоит из десяти пунктов, но пока что они не опубликованы: сначала Трамп хочет представить их в узком кругу и "заранее согласовал встречи с рядом мировых лидеров". Москва считает, что "ее обошли стороной", и потому она, как сказал Небензя, "вероятнее всего, не будет подписывать эту декларацию".

"В предыдущие месяцы в ООН многократно происходили споры между представителями России и Америки, в том числе по сирийскому вопросу, Украине, Ирану и Северной Корее. В результате российско-американские противоречия все сильнее напоминают времена холодной войны и могут привести к длительной блокаде Совбеза ООН - если, конечно, в отношениях Москвы и Вашингтона не произойдет разрядка", - подытоживает Баллен.