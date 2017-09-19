Тревожный подъем "православных талибов" в России

"Александр Калинин, с длинной каштановой бородой и в цветастой футболке, представляется как миссионер, несущий слово Христа в монастыри и церкви Липецка", - пишет Пьер Авриль во французской газете Le Figaro. Но когда речь заходит о фильме "Матильда", рассказывающем историю любви между будущим царем Николаем II и балериной Большого театра Матильдой Кшесинской, этот верующий человек позволяет себе игнорировать евангельское предписание: "Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую", говорится в статье. Когда полнометражный фильм "оскорбляет" память последнего императора, мишенью является "весь русский народ", и в этом случае "ты обязан его защитить и выкрутить руки обидчику", объяснил Калинин изданию.

"Опираясь на свою свободную интерпретацию Евангелия от Матфея, Александр Калинин засыпает угрозами российские кинотеатры, которые могут показать кощунственную, по его мнению, историю", - пишет Авриль. "Я сам получил 961 письмо от людей, которые говорят, что готовы сжечь и уничтожить кинотеатры и машины", - рассказал газете этот 33-летний активист. Калинин отчасти удовлетворен: главная кинопрокатная сеть страны, у которой находятся в эксплуатации 624 кинотеатра, недавно отказалась от показа картины "по мотивам безопасности". Были совершены поджоги в зданиях, поясняет автор.

"Если этот активист отрицает свое участие в каких-либо акциях с применением насилия, то название "Христианское государство", которое он дал своей организации - она заявляет, что в нее входят 4500 членов, - вызывает вопросы, - говорится в статье. - Ее название задумано как ответ "Исламскому государству"* и исламу в целом".

"Появление этого движения, которое примыкает к группе ультраправославных течений, что давно существуют в России, сеет беспокойство, - продолжает автор. - Его дискурс выходит за рамки канонов Церкви. Его основатель, бывший реставратор, который объясняет, что открыл Христа, находясь в коме, ведет свою деятельность, не принадлежа к духовенству. Он является "православным террористом", по мнению некоторых комментаторов".

"Параллельно с "Христианским государством" организация "Царский крест", также новоприбывшая среди этого бесчисленного множества организаций, хвастается тем, что это она оповестила бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую об "опасностях" фильма", - говорится далее.

"Эти движения объединяет то, что они зародились по случаю столетней годовщины большевистской революции, синонима разрушения Церкви через христоподобную фигуру Николая II, - отмечает журналист. - Они приравнивают фильм "Матильда" ко второму, символическому убийству последнего царя".

"Со своей стороны, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, которого обошли справа и чье окружение разделилось во мнениях по поводу фильма, хранит молчание", - передает газета. "Если бы он дошел до ее ["Матильды"] четкого осуждения, его бы обвинили в поощрении православного терроризма", - цитирует автор Романа Лункина из Центра по изучению проблем религии и общества. "А в это время Александр Калинин и его "Христианское государство" оскорбляют министра культуры Владимира Мединского, защитника фильма, и правосудие при этом их совсем не беспокоит", - подытоживает Авриль.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.