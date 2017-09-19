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19 сентября 2017 г.
19 сентября 2017 г.

Иван Нечепуренко | The New York Times

Российский суд отказался раскрыть сведения о судьбе героя Холокоста

В понедельник один из российских судов отказался предписать ФСБ рассекретить документы, которые могли бы пролить свет на загадочную смерть Рауля Валленберга, сообщает корреспондент The New York Times Иван Нечепуренко. "Судья согласился с юристами ФСБ, которые утверждали, что ведомство не может предать документы огласке, поскольку вскрылась бы личная информация о других заключенных, которых держала под стражей советская спецслужба, а также о надзирателях и следователях", - пересказывает автор.

В июле племянница Валленберга, Мари Дюпюи, подала иск к ФСБ, добиваясь, чтобы ей предоставили доступ к нецензурированным архивам тюрьмы и другим документам.

"После смерти Сталина советские власти заявили, что обнаружили заключение медиков, наводившее на мысль, что в июле 1947 года, в 37 лет, Валленберг умер в тюрьме от сердечного приступа", - пишет автор, подчеркивая, что родственники Валленберга и историки усомнились в этой версии.

Адвокат со стороны ФСБ Сергей Чуриков сказал на судебном заседании, что ФСБ - не преемница советских спецслужб, а то, что ФСБ хранит их архивы, - "несчастье".

В этом контексте журналист замечает: на календаре, который висел в зале суда, "было написано, что в 2017 году ФСБ отмечает свое 100-летие".

Адвокат г-жи Дюпюи Иван Павлов сообщил, что она будет обжаловать решение суда. "Историческое значение Валленберга дает нам право узнать правду, в чем бы она ни состояла", - заявил он.

Источник: The New York Times


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