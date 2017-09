19 сентября 2017 г. Иван Нечепуренко | The New York Times Российский суд отказался раскрыть сведения о судьбе героя Холокоста В понедельник один из российских судов отказался предписать ФСБ рассекретить документы, которые могли бы пролить свет на загадочную смерть Рауля Валленберга, сообщает корреспондент The New York Times Иван Нечепуренко. "Судья согласился с юристами ФСБ, которые утверждали, что ведомство не может предать документы огласке, поскольку вскрылась бы личная информация о других заключенных, которых держала под стражей советская спецслужба, а также о надзирателях и следователях", - пересказывает автор. В июле племянница Валленберга, Мари Дюпюи, подала иск к ФСБ, добиваясь, чтобы ей предоставили доступ к нецензурированным архивам тюрьмы и другим документам. "После смерти Сталина советские власти заявили, что обнаружили заключение медиков, наводившее на мысль, что в июле 1947 года, в 37 лет, Валленберг умер в тюрьме от сердечного приступа", - пишет автор, подчеркивая, что родственники Валленберга и историки усомнились в этой версии. Адвокат со стороны ФСБ Сергей Чуриков сказал на судебном заседании, что ФСБ - не преемница советских спецслужб, а то, что ФСБ хранит их архивы, - "несчастье". В этом контексте журналист замечает: на календаре, который висел в зале суда, "было написано, что в 2017 году ФСБ отмечает свое 100-летие". Адвокат г-жи Дюпюи Иван Павлов сообщил, что она будет обжаловать решение суда. "Историческое значение Валленберга дает нам право узнать правду, в чем бы она ни состояла", - заявил он. Источник: The New York Times