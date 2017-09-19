Белорусы стали меньше доверять России

Сейчас в Белоруссии и в западных регионах России, включая Калининградскую область, проходят совместные российско-белорусские военные учения "Запад". "Эти учения - демонстрация Россией силы перед внутренней и зарубежной аудиторией", - пишет Кристина Хебель в журнале Der Spiegel.

"Россия устраивает крупные военные учения для того, чтобы оказать давление на западные страны и НАТО, и использует для этого нашу землю", - говорит белорусский оппозиционер Николай Статкевич. В этой "военной пропаганде белорусскому президенту отведена лишь роль статиста", считает оппозиционер, подполковник запаса.

Белорусский лидер сделал Белоруссию, в которой и так была слабая экономика, настолько зависимой от Москвы, что "она вряд ли сможет существовать без дешевого газа и нефти из России". К тому же официально обе страны считаются "союзным государством", напоминает Хебель.

Однако Лукашенко не хочет мириться с ролью статиста и ищет способы дистанцироваться от "большого брата". К примеру, после оккупации Крыма Россией и начала войны на востоке Украины в 2014 году Лукашенко заявил о существенном риске, в том числе для Белоруссии, говорится в статье.

С тех пор "недоверие к России в Белоруссии выросло, причем настолько, что оппозиционно настроенные сторонники Статкевича на демонстрации открыто потребовали, чтобы российские солдаты - примерно 3,1 тыс. военнослужащих - покинули территорию страны после учений". Министерству обороны пришлось заверить граждан, что к 30 сентября все российские военнослужащие покинут Белоруссию, передает журналистка.

"Отношения российских и белорусских военных традиционно тесны: многие высшие военные чины Белоруссии обучались в России, - говорится в статье. - Однако в этой стране нет российских войск, в отличие от стран Центральной Азии или Кавказа, хотя президент Путин постоянно пытается добиться этого".