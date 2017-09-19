"Крым": вышибающая слезу мелодрама об аннексии

Кремль хочет разбудить патриотические чувства в россиянах с помощью кинохитов. Очередной попыткой стал изобилующий деталями фильм об аннексии Крыма, сообщает немецкое издание Die Welt.

"Государством не востребованы те, кто способен мыслить и свободен духом, кто имеет свой взгляд на историю", - замечает корреспондент издания Павел Локшин.

"Востребованными при этом становятся состряпанные по кремлевским лекалам истории, которые представляют собой продолжение официальной пропаганды, перенесенное в залы кинотеатров: Россия, беспрестанно окруженная врагами, - вот беспроигрышный сценарий для подобных картин". Выходящий на широкий экран в конце сентября "Крым" - смесь любовной истории и экшена - являет собой новый пример "патриотического кино" в духе консервативного министра культуры Владимира Мединского, говорится в статье.

"Украина, лето 2013 года. Александр из Севастополя влюбляется в Алену из Киева - их чувства взаимны. И вот они уже вышли на демонстрацию на Майдан в поддержку Соглашения об ассоциации с ЕС, он боится кровопролития. В трейлере к фильму показаны горящие баррикады в центре Киева, нацистские громилы, вытаскивающие из автобусов пророссийски настроенных демонстрантов", - повествует автор публикации.

В общем и целом, пишет Локшин, в марте 2014 года, судя по фильму, на Украине царил фашистский беспредел - "ровно до того момента, пока не вмешалась российская армия и не предотвратила самое страшное, по меньшей мере, в Крыму. Не мирная революция в Киеве, а государственный переворот. Не оккупация Крыма, а возвращение домой, которому давно было пора случиться. Не война, которую Россия ведет на Донбассе, а гражданская война".

"Идея фильма принадлежит главе оборонного ведомства Сергею Шойгу - часть затрат на его производство, примерно 6 млн евро, взяло на себя Минобороны. Режиссером фильма стал Алексей Пиманов, президент медиахолдинга "Красная звезда", - сообщает издание.

"Министр культуры РФ Мединский хочет повторить успех еще одного патриотического творения - фильма "28 панфиловцев", состряпанной на скорую руку картины о войне, которая имела неожиданный успех у публики", - передает Die Welt. В основе фильма лежит история о 28 героях, которые осенью 1941 года якобы без всякой поддержки остановили наступление вермахта под Москвой.

"Весь этот военный спектакль основывается, разумеется, на советской военной пропаганде. 28 героев-мучеников - выдуманные персонажи. Редактор армейской газеты "Красная звезда" - сегодня она входит в медиахолдинг Минобороны, и возглавляет ее Пиманов - сочинил историю в январе 1942 года. Это давно подтверждают и российские историки", - сообщает Локшин.

Критиков, "которые указывали на фальсификацию, Мединский сравнил с нацистскими коллаборационистами", замечает автор публикации.

"Публике также ничуть не помешала историческая выдумка, - пишет издание. - Это и не удивительно для страны, в которой День Победы во Второй мировой войне считается неофициальным национальным праздником (в действительности День Победы является в РФ официальным национальным праздником. - Прим. ред.)".

"Между изобретением истории о "28 панфиловцах" и идеей "справедливого возращения домой" полуострова Крым лежат десятилетия. И тем не менее, они похожи - если не в исполнении, то в намерении, стоящем за ними. Разница только в том, что СССР увековечил победу в Великой Отечественной войне и миф о героях-защитниках Москвы в сотнях названий улиц. Поколения школьников учили наизусть имена выдуманных героев. Успех фильма (...) - это не заслуга путинского министра культуры. Им Мединский обязан скорее многолетней работе своих советских предшественников", - полагает журналист.

"Аннексия Крыма, напротив, еще долго не закрепится в исторической памяти россиян. В отличие от победы в Великой Отечественной войне (...) аннексия Крыма не вызывает чувства гордости у большинства россиян", - пишет в заключение Павел Локшин. И если гордость за победу в войне испытывают 83% россиян, то "возвращение" Крыма вызывает схожие чувства меньше чем у половины опрошенных - такие данные приводит независимый "Левада-центр".