19 сентября 2017 г. Редакция | The Washington Post Ночь, когда один российский офицер, возможно, спас мир 19 мая в возрасте 77 лет умер подполковник Станислав Петров - "человек, который спас мир" 26 сентября 1983 года, когда его разбудило оповещение об ударе американскими баллистическими ракетами по территории СССР, сообщает редакция The Washington Post. Получив сигнал от нового радара "Око-5" о пуске одной из американских ракет, Петров, знавший, что новый радар нуждается в проверке, подумал, что США не начнут ядерную войну всего одной ракетой, и сообщил начальству, что тревога - ложная. Этим он предотвратил цепочку реакций старших офицеров, которая могла привести к катастрофе, говорится в статье. "Возможно, это звучит как старая история. Однако сегодня, через много лет после холодной войны, имеет значение то, что ракеты с ядерными боеголовками в Соединенных Штатах и России все еще находятся в состоянии готовности к запуску. Этот анахронизм остался от тех дней, когда сверхдержавы полагали, что сдерживание должно быть основано на угрозе взаимного уничтожения и взведенном курке. Состояние повышенной боеготовности было нарочно подготовлено, чтобы запустить американские ракеты наземного базирования примерно через четыре минуты после того, как президент даст приказ, а ракеты подводного базирования - через двенадцать минут после приказа. Сегодняшняя напряженность в отношениях с Москвой, как бы ни была досадна, не требует такого уровня готовности", - указывают журналисты. "Несмотря на все предосторожности, если должно быть принято решение о пуске ракет с ядерными боеголовками - а каждого президента обучают соответствующей процедуре, - это может происходить в обстановке неуверенности, страха, хаоса, технических ошибок. Слава богу, что Петров поступил правильно. Теперь миру во главе с Соединенными Штатами и Россией нужно найти путь прочь от этой опасности", - говорится в статье. Источник: The Washington Post