19 сентября 2017 г. Ишан Тхарур | The Washington Post Пылающие мировые кризисы, с которыми на этой неделе не разберется ООН "В понедельник началась ежегодная дискуссия мировых лидеров на Генассамблее ООН. Десятки глав правительств и государств съехались в Нью-Йорк, чтобы принять участие в череде встреч и произнести 20-минутные речи с отделанной зеленым мрамором кафедры ассамблеи. Однако в этом году данное собрание может оказаться несколько вялым, так как многие важные государственные деятели, в том числе президенты России и Китая, премьер-министр Индии и канцлер Германии, пропускают его", - сообщает Ишан Тхарур в The Washington Post. "Конечно, в этом году на собрании будет очень заметен экстравагантный новый участник - президент Трамп", - отмечает журналист. "Но даже с учетом его выступления, речей других мировых лидеров и встреч на полях трудно увидеть, какой прогресс может быть достигнут по назревшим в данный момент геополитическим кризисам. Вот крупнейшие из них", - пишет Тхарур. Кризис рохинджа "Главный гражданский лидер Мьянмы, нобелевская лауреатка Аун Сан Су Чжи - в числе лидеров, отсутствующих на этой неделе. Ее решение было принято на фоне продолжающегося кризиса на границе с Бангладеш, где наступление армии Мьянмы на предполагаемых исламских боевиков привело к исходу мусульман рохинджа. Один из чиновников ООН даже предположил, что в мьянманском штате Ракхайн происходит "этническая чистка", передает автор. Северокорейская ядерная угроза "На вершине американской повестки - противостояние с Пхеньяном. Пока Северная Корея продолжает испытывать арсенал, запуская ракеты над Японией, администрация Трампа вступила в горячую словесную войну", - пишет автор. Посол США в ООН Никки Хейли заявила: "Если Северная Корея продолжит свое безрассудное поведение, если Соединенные Штаты будут защищать себя или защищать своих союзников, Северная Корея будет уничтожена". Такая риторика стала характеризовать подход администрации Трампа, говорится в статье. Однако усиление давления на Северную Корею может привести к опасному результату. "Война из-за просчета или недопонимания начинает казаться возможной, если не неизбежной", - написал автор статьи в The Daily Beast Гордон Чан. Возможный крах иранской сделки "В то же время Трамп, возможно, ведет мир к другой тревожной конфронтации", - продолжает Тхарур. "Для участия во встречах ООН в Соединенные Штаты прибудет иранский президент Хасан Рухани. Это важный визит, поскольку у Тегерана и Вашингтона нет официальных связей. Хотя Трамп и его иранский коллега едва ли пересекутся, судьба ядерной сделки будет в фокусе многих встреч в кулуарах", - рассуждает автор. Тхарур напоминает, что Трамп "отчаянно хочет покончить со сделкой" и мог бы начать с заявления, что Тегеран не исполняет взятые по ней обязательства. Тогда Конгрессу пришлось бы принимать решение, накладывать ли на Иран санкции. Если да, то Иран может выйти из сделки. Ведущие европейские чиновники умоляют администрацию Трампа не рубить с плеча, поскольку такой шаг не является необходимым на данном этапе, указывает журналист. "Выход из такого соглашения дорого обошелся бы Соединенным Штатам Америки, - сказал Рухани в понедельник в интервью CNN. - И я не думаю, что американцы готовы платить такую высокую цену за что-то бесполезное для них". "Трамп еще может доказать, что он неправ", - говорится в статье. Источник: The Washington Post