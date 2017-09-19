Россия и Белоруссия проводят совместные учения, и возникают трения

"Военные учения, которые сейчас проводятся Россией и соседней Белоруссией, обострили трения с Западом, а также обнажили трещину в отношениях Москвы с ее ближайшим военным союзником", - утверждает журналист The Wall Street Journal Томас Гроув.

"На бумаге Белоруссия и Россия объединены прочным альянсом", - напоминает автор.

"Но Минск рассердился, когда Россия попыталась перебросить больше своих солдат в Белоруссию во время совместных учений", - утверждает автор. "Когда Минобороны РФ заявило, что к белорусской границе движется передовая танковая часть, а на территории Белоруссии высадятся три российские дивизии ВДВ, министерство обороны Белоруссии опровергло это", - говорится в статье.

"Ничто из этого не обговаривалось с Белоруссией заранее", - сказал Арсений Сивицкий, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск).

"Отношения настолько испортились, что российский президент Путин и его белорусский коллега Лукашенко, вероятно, не встретятся во время учений, нарушив традицию", - утверждает издание. Пресс-секретарь Лукашенко сообщила белорусскому информагентству, что его не пригласили на учения в Россию.

"Пресс-секретарь Путина Песков сказал, что никаких проблем между двумя президентами нет, а встречи не будет, так как у обоих плотный график", - пишет издание.

По словам автора, Лукашенко принимает меры для нормализации отношений с Западом, а это раздражает Кремль.

По словам аналитиков, для Белоруссии участие в учениях наподобие "Запада" - это способ задобрить своего более могучего соседа.

"Но, хотя в отношениях между Минском и Москвой чувствуется напряженность, стратегическое значение Белоруссии для Москвы растет", - пересказывает автор мнения "наблюдателей", напоминая о размещении около 4 тыс. военнослужащих НАТО в Балтийском регионе.

"Не думаю, что Лукашенко вообще хотел проводить учения в осложненной ситуации с региональной безопасностью, но он был вынужден это делать, иначе его лояльность и приверженность обязательствам оказались бы под сомнением", - сказал Сивицкий.