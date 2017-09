19 сентября 2017 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal Россия и Китай начали совместные военные учения "В понедельник Россия и Китай начали совместные военные учения на севере Тихого океана, выставляя напоказ многообещающее военное партнерство и давая Москве возможность с двойной силой продемонстрировать военную мощь, в то время как мировые лидеры собираются в ООН", - пишет The Wall Street Journal. Китайские и российские силы должны провести сухопутные и морские учения в течение восьми дней, по заявлению Министерства обороны Китая. "Они создают фактический альянс, - считает Василий Кашин, военный эксперт и специалист по Китаю из Высшей школы экономики. - Они хотят понять на детальном уровне, как могут сотрудничать две их армии". "В то же время Россия заканчивает одни из крупнейших российских военных учений со времен холодной войны", - отмечает автор статьи Томас Гроув. Он обращает внимание на то, что Путин демонстративно не поехал на открытие Генассамблеи ООН, оставшись, чтобы посмотреть учения. "Россия пытается показать Европе и США, что она готова к полномасштабной войне и поэтому мы все должны вести переговоры о геополитике на условиях России", - полагает Арсений Сивицкий, директор Центра стратегических и внешнеполитических учений (Белоруссия). "Хотя совместные учения с Китаем проливают свет на взаимоотношения Москвы с ее мощным партнером, Россия и Китай являются во многих отношениях соперниками", - говорится в статье. Издание отмечает, что свою роль в сближении двух стран сыграли напряженность в отношениях между Россией и Западом и рост военного присутствия США в Тихоокеанском регионе. В то время как НАТО предлагает разделение труда между своими странами-членами, "мы видим здесь две страны, которые не будут составными частями того же механизма, но которые вместе учатся воевать бок о бок", говорит специалист по российско-китайским отношениям в Московском центре Карнеги Александр Габуев. "Учения в Тихом океане также дают растущим экспедиционным войскам Китая опыт действий далеко за пределами своих границ", - пишет Гроув. "Китайский флот современных торпедных подводных лодок быстро расширялся в последние годы и проводил патрули все чаще на все более длинных расстояниях, в том числе далеко в Индийском и Тихом океане, но у него нет боевого опыта", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal