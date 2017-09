19 сентября 2017 г. Кристина Питерсон | The Wall Street Journal Сенат США принял законопроект об обороне, увеличивающий военные расходы "В понедельник Сенат принял ежегодный законопроект по оборонной политике, продемонстрировав полную поддержку повышения военных расходов, намного выходящих за пределы нынешних установленных законом лимитов", - сообщает The Wall Street Journal. "Слишком долго наша страна просила наших мужчин и женщин в униформах делать слишком многое за слишком маленькие деньги", - заявил председатель сенатского Комитета по вооруженным силам Джон Маккейн. "Переговорщики в Сенате теперь должны прийти к компромиссу с Палатой представителей, которая приняла собственную версию законопроекта об оборонной политике в июле", - говорится в статье. "Сенатский законопроект выделяет 640 млрд долларов на основные военные расходы, плюс 60 млрд долларов в фонд на случай войны, не подлежащий секвестру. В соответствии с текущим законодательством, базовые военные расходы ограничены 549 млрд долларов за 2018 финансовый год", - отмечает издание. "Проблемы, с которыми мы столкнулись, усугубляет все, от секвестрации до самоубийственной внешней политики последней администрации, - сказал в понедельник лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл. - Мы должны обеспечить наших военнослужащих необходимыми им ресурсами и подготовкой". Сенатский законопроект предполагает большее финансирование базовых военных расходов, чем законопроект Палаты представителей, и меньшее - Фонда зарубежных чрезвычайных операций. Но оба они установят лимит военных расходов выше, чем президент Дональд Трамп, чей проект бюджета предполагает 603 млрд долларов на военные расходы, плюс дополнительные 65 млрд на оборонные расходы в случае войны, говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal