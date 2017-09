19 сентября 2017 г. Гордон Лубольд, Лоренс Норман | The Wall Street Journal Джим Мэттис намекнул на секретные военные возможности для воздействия на Северную Корею "У США есть военные возможности для воздействия на Северную Корею, которые позволят не подвергнуть Южную Корею серьезному риску контратаки, сказал в понедельник министр обороны Джим Мэттис, отказавшийся, впрочем, пояснить, о чем идет речь", - передают Гордон Лубольд и Лоренс Норман в The Wall Street Journal. "Мэттис также сказал на импровизированной встрече с репортерами в Пентагоне, что США вряд ли попытаются перехватить ракеты того типа, который пока запускает Северная Корея, потому что они не угрожают США и их интересам", - говорится в статье. В ответ на вопрос, обсуждают ли США с Южной Кореей возможность базирования тактического ядерного оружия на Корейском полуострове, Мэттис сказал: "У нас открытый диалог с нашими союзниками по любому вопросу. Мы не только друзья, а доверенные союзники, и мы обсуждаем все вопросы". "Чиновники и военные эксперты из США и стран-союзников неоднократно предупреждали, что любая военная атака на Северную Корею приведет к массированной неядерной контратаке, направленной против Южной Кореи. Хотя Мэттис не объяснил, какие военные возможности позволят избежать такого возмездия, США рассматривают военные маневры и облет самолетами как возможные варианты оказания военного давления на Северную Корею", - передают авторы. Источник: The Wall Street Journal