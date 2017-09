19 сентября 2017 г. Фарназ Фассихи и Эли Стоколс | The Wall Street Journal Трамп будет продвигать националистическую политику в ООН "Трамп впервые выступит перед Генеральной Ассамблеей ООН во вторник и изложит внешнеполитические принципы, основанные на его видении национализма и суверенитета и закрепленные в слогане "Америка прежде всего", - сообщают корреспонденты The Wall Street Journal Фарназ Фассихи и Эли Стоколс со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Как передает издание, "Трамп призовет в большей степени распределять бремя расходов между странами и сотрудничать по таким вопросам, как борьба с терроризмом, ядерная и военная угроза со стороны Северной Кореи, соблюдение Ираном многосторонней договоренности по ядерной программе". Президент США также "затронет реформы внутри ООН и роль, которую некоторые страны играют в создании условий для существования северокорейского режима", однако, как уточняют авторы, пока неясно, "обвинит ли Трамп конкретные страны в удержании на плаву экономики Пхеньяна, несмотря на международные санкции". Как ожидается, Трамп также коснется кризиса в Венесуэле, сообщает издание. "Выступление будет сочетать националистическую тему его кампании с призывом к национализму других стран в качестве новой основы международного сотрудничества", - рассказал газете высокопоставленный сотрудник Белого дома. "Президент объясняет, как принцип "Америка прежде всего" не только согласуется с целью международного сотрудничества, но является рациональной базой для каждой страны при осуществлении сотрудничества", - сказал источник. По словам чиновника, Трамп посвятил значительное время составлению, доработке и совершенствованию этой речи с советниками - он воспринимает выступление во вторник "как невероятный момент и огромную возможность продемонстрировать лидерство США и американские ценности". Как передают корреспонденты, на сей раз Трамп, известный своими неформальными и импровизированными речами, воспользуется телесуфлером: он стремится убедительно представить внешнеполитическую доктрину. "За выступлением Трампа будут внимательно следить мировые лидеры, а также дипломаты и чиновники ООН, стараясь дать оценку политике Вашингтона при администрации, которая заставляет гадать, будут ли США соблюдать иранскую сделку или откажутся от нее и какие опции будут задействованы по Северной Корее - дипломатические или военные", - отмечают авторы. "Несмотря на возможные расхождения во взглядах среди лидеров, аналитики заявляют: то, что говорит Трамп, важно просто потому, что он президент США", - пишет издание. Мировые лидеры "будут надеяться, что Трамп сбалансирует свою риторику в соответствии с некоторыми заявлениями, приводящими доводы в пользу международного сотрудничества", цитируют авторы Ричарда Гоуна, эксперта по ООН в Европейском совете по международным отношениям. "Что Трамп может сделать, так это сказать: "Вы помогите мне с Северной Кореей и затратами на ООН, и я буду верен этой организации". Если он приведет эту аргументацию, то осчастливит большинство дипломатов и политиков", - сказал эксперт. Источник: The Wall Street Journal