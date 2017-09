19 сентября 2017 г. Джудит Миллер | The Wall Street Journal У Украины много проблем, и Россия - только одна из них "Украина скоро вступит в четвертый год малоинтенсивной войны с Россией. Более 7% ее территории остаются оккупированными агрессивным соседом. Выживет ли Украина как свободная, независимая страна?" - задается вопросом Джудит Миллер в The Wall Street Journal. "50 на 50", - сказал мне в эти выходные в Киеве ветеран европейской дипломатии, хорошо знающий регион. Его мрачную оценку повторили многие из 350 действующих и отставных чиновников, ученых, бизнесменов и журналистов, посетивших 14-ю ежегодную конференцию "Ялтинская европейская стратегия" - двухдневное собрание, спонсируемое прозападным олигархом Виктором Пинчуком, ставшее популярным пунктом в программе европейских конференций. Хотя президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в будущем своей страны, на заседаниях в ходе встречи и еще чаще во время тихих честных бесед всплывали опасения", - говорится в статье. "Надо отдать должное Украине: она преодолела проблемы, которые разрушили бы менее решительную страну", - указывает Миллер. "Однако не все безоблачно. Коррупция остается повсеместной, и темп реформ замедлился. Государственные службы Украины вторые по медлительности в Европе, на первом месте только Молдавия, согласно Индикаторам управления Всемирного банка. Обещанные правительством земельная реформа и приватизация некоторых из 3300 государственных предприятий не состоялись. Недовольство широко распространено и нарастает", - говорится в статье. "Правительство сделало много, но недостаточно", - сказала участникам конференции Светлана Залищук, молодой член украинского парламента. "Откладывать реформы - значит откладывать трансформацию [в постсоветское общество]", - предупредил Сума Чакрабарти, президент Европейского банка реконструкции и развития. Миллер сообщает, что смертность на Украине превышает рождаемость, и, по данным гендиректора сети Metro Cash & Carry Ukraine Мартина Шумахера, 200 тыс. украинцев эмигрируют ежегодно, так как в Польше компьютерщик может заработать в три раза больше, а в Германии зарплаты в десять раз выше. "Количество молодых политических активистов тоже уменьшается, по словам Айвараса Абромавичюса, бывшего украинского министра экономического развития и торговли", - передает журналистка. Если год назад 60 из 3 тыс. мест в правительстве страны занимали выпускники западных учебных заведений, сейчас их только порядка 10. "Молодых активистов обескураживают перспективы реформ изнутри, сказал мне Абромавичюс после одного из заседаний конференции", - сообщает Миллер. "Есть острова реформы и надежды. Однако нам их нужно больше", - отметил Абромавичюс. Источник: The Wall Street Journal