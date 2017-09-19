НАТО, тебе пора расслабиться!

Военные учения "Запад-2017", проходящие на территории России и Белоруссии, вступили в завершающую стадию. Похоже, что и после их окончания мир не рухнет. "Взбудораженные умы, которые последние полгода пытались втолковать нам, что маневры двух союзников в рамках ОДКБ станут началом Третьей мировой войны, снова безосновательно били в набат", - пишет в статье на сайте Die Zeit колумнист Тео Зоммер.

"Что мы только не читали на эту тему. Россия готовит нападение. Пробует перейти "красную черту". Владимир Путин, мастерски владеющий методиками "гибридной войны", превратит маневры в наступательную операцию. Белоруссия станет следующим Крымом. Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес назвал "Запад-2017" "троянский конем" русских - и это было еще самым сдержанным выражением опасений, что русские оставят военных, оружие и технику в Белоруссии", - отмечает журналист.

"Но на дворе 2017 год, - пишет Зоммер. - В наше время, когда при помощи камер со спутников можно отличить мяч для пинг-понга от теннисного, НАТО не обязательно отправлять наблюдателей с биноклями, чтобы установить, чем это там занимаются российские военные".

"В конце прошлого года беспокойство вызвала обнародованная таблица Exell, согласно которой Минобороны в Москве запрашивало для учений 4162 железнодорожных вагона", - пишет автор, останавливаясь на животрепещущей теме о количество участников учений.

По расчетам Михаэля Кофмана, эксперта по российскому военному флоту из Center of Naval Analyses, для одного батальона необходимо от 80 до 100 вагонов и получающиеся в итоге 40-50 батальонов - не такая уж сенсационная цифра. "Кофман указывает и на то, что русские задействуют не только подразделения регулярной армии, но и Балтийский, Черноморский флот, Национальную гвардию МВД, МЧС и территориальные подразделения для защиты инфраструктуры. В расчетах учитываются и те, кто отправляется на военные полигоны, и те, кто сидит без дела в казарме. Кроме того, войска распределены по огромной территории между Калининградом и Кольским полуостровом", - поясняет автор статьи. "Нет признаков того, что в рамках учений "Запад-2017" у границ НАТО стоят сотни тысяч российских военнослужащих", - резюмирует Кофман.

"Ничего не указывает и на то, что Россия не захочет выводить контингент вместе с военной техникой с территории Белоруссии. Белорусский автократ Лукашенко ревниво оберегает суверенитет республики. Да и при помощи 3 тыс. военных страну не захватишь", - пишет автор. "Путину к тому же хватает проблем с Сирией и Кореей. А что касается Польши и стран Балтии, то тут российскому президенту известно: они не Грузия и не Украина. Они - часть НАТО. Их четыре батальона русские смели бы за три дня, но это бы привело к ядерной войне. А на этот риск Путин не захочет идти так же, как в свое время на него не пошли Хрущев и Брежнев в случае с Западным Берлином", - говорится в статье.

Конечно, констатирует Зоммер, нужно оставаться бдительными. "НАТО должно делать все, чтобы обеспечивать безопасность своих восточных членов. Но альянс должен избегать того, чтобы соизмерять масштаб своих действий с их травмами и, тем более, истерией (президент Польши Дуда: "Мы готовимся к нападению"). К счастью, руководство альянса отреагировало взвешенно: по словам генсека НАТО Столтенберга, "непосредственной угрозы странам НАТО не существует".

"Сегодня самое время не отдавать отношения с Россией на откуп одному только Североатлантическому альянсу. (...) Политики должны осознать необходимость и сотрудничества и искать возможности, например, в сфере контроля над вооружениями и, если смотреть дальше, в вопросе будущего мироустройства и места в нем России и Европы. И тут "Совет Россия - НАТО" - не самое лучшее место для диалога: в плане больших перспектив его поле зрения слишком узкое", - заключает автор.