Между "красной чертой" и Владимиром Путиным

Израильская сторона выразила "сожаление" по поводу гибели российских военных, которые находились на борту сбитого Ил-20, а также признала, что нанесла атаку по "предприятию сирийских вооруженных сил с системами для производства точного летального оружия, которое вскоре предполагалось отправить от имени Ирана в Ливан для "Хизбаллы", цитирует El Mundo официальные заявления. Корреспондент Сал Эмерги указывает на нестандартность этих коммюнике, поскольку после каждой из своих многочисленных атак на объекты Ирана и "Хизбаллы" в Сирии Израиль воздерживается от каких-либо опровержений или подтверждений.

По мнению издания, израильская сторона преследует двойную цель: "В краткосрочной перспективе - убедить Россию, что ответственность лежит на армии Асада, сбившей российский самолет, который, по версии Израиля, не находился в зоне авианалета. А в долгосрочной - не допустить, чтобы механизм координации действий между (израильскими и российскими. - Прим. ред.) военными разлетелся вдребезги наподобие Ил-20".

Израиль считает первостепенной задачей недопущение того, чтобы Сирия превратилась в вотчину иранского Корпуса стражей исламской революции и коридор для поставки вооружений "Хизбалле", но одновременно хочет сотрудничества с Россией и нуждается в нем, отмечает автор.

"Российское присутствие в Сирии не положило конец свободе действий израильской авиации", - напоминает газета. "Пока мы не свергаем режим Асада и не наносим ущерба российским военным, у Путина с этим нет проблем", - сказал Нетаньяху нескольким министрам иностранных дел (каких стран, не уточняется. - Прим. ред.), если верить израильской телекомпании "Десятый канал".

Но начальник генштаба израильской армии Гади Айзенкот "при каждой бомбежке опасается, что один из его истребителей собьют и что случится "недоразумение" с российскими силами. Поэтому за несколько минут до каждой атаки Израиль предупреждает Россию", - говорится в статье.

Неназванные источники в израильских военных кругах заявили, подразумевая практику предупреждений: "совместный механизм, многократно доказавший свою эффективность, был применен и вчера ночью" (т. е. в ночь с понедельника на вторник. - Прим. авт.).

Корреспондент сообщает, что реакция Минобороны РФ, которое возложило на Израиль ответственность за гибель российского самолета, встревожила командование израильских вооруженных сил. Но последующее заявление президента Путина о том, что самолет погиб из-за "цепи трагических случайных обстоятельств", расценили как признак разрядки напряженности.