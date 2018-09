19 сентября 2018 г. Пол Уолди | Globe and Mail Обвинения в покупке голосов, адресованные Путину, звучат на фоне битвы за власть в ФИДЕ "Шахматы, эту благородную и интеллектуальную игру, сотрясает битва за власть над Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) - сражение, которое сделалось еще жестче, чем спортивные единоборства в клетках, и включает в себя утверждения о покупке голосов российским президентом Путиным", - пишет журналист The Globe and Mail Пол Уолди. "В последние годы организация находится на плохом счету ввиду эксцентричной руководящей деятельности российского бизнесмена Кирсана Илюмжинова, который 23 года был президентом ФИДЕ, пока этим летом его не сместили", - говорится в статье. Теперь за пост президента борются два кандидата - Аркадий Дворкович и Георгиос Макропулос. Дворковича газета называет "бывшим вице-премьером РФ, недавно возглавлявшим оргкомитет ЧМ-2018 по футболу", а о Макропулосе пишет, что это греческий гроссмейстер, который более 30 лет был членом исполкома ФИДЕ и последние 22 года - ее вице-президентом. "Сторонники Макропулоса обвиняют Дворковича в том, что он марионетка Путина, грек потребовал, чтобы комиссия ФИДЕ по этике прогнала россиянина с выборов из-за покупки голосов. Эти люди утверждают, что российские посольства занимались лоббизмом в шахматных федерациях по всему миру, прося их поддержать Дворковича взамен на "спонсорские пакеты". Они также утверждают, что Путин недавно надавил на премьер-министра Израиля Нетаньяху, чтобы побудить шахматную федерацию Израиля изменить ее позицию и отдать свой голос Дворковичу. Взамен Путин якобы пообещал, что Россия поддержит заявку Израиля на проведение следующего чемпионата мира по шахматам", - говорится в статье. "Дворкович отрицает обвинения и утверждает, что это отчаянная попытка Макропулоса спасти свою неудачную избирательную кампанию. Он также подал жалобу в комиссию ФИДЕ по этике, утверждая, что грек раздавал деньги ФИДЕ шахматным федерациям взамен на их поддержку. "Я люблю шахматы - и на протяжении многих лет много сделал для их продвижения - в России и на международном уровне", - написал он в электронном письме. Он признал, что Путин поддерживает его избирательную кампанию, но добавил: "Никакого политического давления нет - и, честно говоря, я не думаю, что Россия в таком положении, чтобы надавить на 100 стран, требуя меня поддержать. Однако у меня действительно есть столь широкая поддержка. И, конечно, меня поддерживает моя страна, но меня никто не инструктирует, что делать и как действовать", - пересказывает газета. Издание отмечает, что борьба между кандидатами остается острой, но поддержка Дворковича растет. "Шахматная федерация Канады поддерживает Макропулоса, но ее президент Владимир Дркулец сказал, что был бы рад победе Дворковича", - сообщает издание. "Любой из них на посту президента будет лучше, чем тот, который был у нас в последнее время", - сказал Дркулец. Источник: Globe and Mail