Россия и Израиль отступили от края пропасти после того, как Сирия сбила российский военный самолет

Владимир Путин постарался сгладить возможность серьезной дипломатической размолвки с Израилем после того, как был сбит российский военный самолет, пишет журналист британской Independent Оливер Кэрролл.

Путин заявил, что инцидент стал результатом "цепи трагических случайных обстоятельств". "Его сдержанные комментарии отличались от предыдущей яростной реакции", - отмечает автор статьи.

Утром российское Министерство обороны намекнуло, что самолет попал под израильский или французский огонь. Затем пресс-секретари признали, что его сбили сирийцы, но ярость усиливалась. Москва заявила, что россияне погибли из-за "безответственных действий" Израиля, и обвинила израильское командование в том, что предупреждение об авиаударах было дано лишь за минуту.

"Гневная реакция говорила о предстоящем сложном периоде для российско-израильских отношений, - пишет Кэрролл. - До этого обе страны тесно сотрудничали. В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил празднование Дня Победы в Москве - символический жест в разгар международной изоляции Кремля. Кроме того, Россия, похоже, признала стратегические интересы Израиля в регионе".

"Между двумя сторонами было много доверия, - сказал эксперт Российского совета по международным делам Юрий Бармин. - Сегодня оно было всерьез подорвано".

Вероятность серьезного военного ответа со стороны России всегда была невысока, отмечает Кэрролл: у России нет возможностей перекрыть сирийское воздушное пространство для израильских самолетов. "Что более существенно, она никогда не собиралась встревать в необъявленную войну между Израилем и Ираном", - добавляет журналист.

"Россия не будет препятствовать операциям Израиля, призванным пресечь экспансию Ирана, понимая, насколько жизненно важными их считают в Иерусалиме, - сказал научный сотрудник Иерусалимского института стратегических исследований Джонатат Спайер. - Москва пытается дружить со всеми - с Асадом, Израилем, Турцией, курдами. В этом, конечно, источник проблемы".

Неожиданно мягкая реакция со стороны Путина поставила под вопрос, насколько первоначальный гнев в адрес Израиля был настоящим и в какой мере это был перевод стрелок со стороны военных, допустивших ошибки. "Россия поняла, что одна она виновата в том, что не позаботилась о том, чтобы у сирийцев были правильные системы опознавания "свой-чужой", - сказал бывший советник Кремля, эксперт по безопасности Владимир Фролов.

Были и более очевидные вопросы, пишет Кэрролл: как вышло, что связь с сирийскими союзниками была нарушена и система ПВО приняла большой разведывательный самолет за истребитель?

По словам Джастина Бронка, научного сотрудника международного оборонного аналитического центра RUSI в Лондоне, это частично связано с технологией. Сирийский комплекс С-200, разработанный в СССР в 1950-е, работает не безошибочно и без более современных систем наведения и РЛС с трудом мог бы различить два самолета.

"Если сирийские системы ПВО пытались взять на прицел израильские самолеты, находящиеся в том же районе, что и Ил-20, особенно в условиях подавления сигналов, вполне вероятно, что они ненамеренно навели С-200 на российский самолет", - сказал Бронк.

"Во время недавних атак сирийцы пытались создать у своей общественности впечатление, будто у них эффективные системы обороны. Так что они выпускали ракеты вслепую, по простым баллистическим траекториям или, по крайней мере, очень плохо рассчитав данные для стрельбы. Это тоже могло сыграть свою роль", - считает Бронк.

Министерство обороны Израиля заявило, что вина за инцидент лежит на сирийском режиме, который вел "беспорядочный огонь" в ответ на израильские авиаудары. Однако оно выразило "соболезнования в связи с гибелью экипажа российского самолета". "Такого проявления смиренности, возможно, было достаточно для Путина, чтобы двинуться дальше", - пишет Кэрролл.

"Динамика событий может немного меняться, но не политика, - сказал Юрий Бармин. - У России не так много союзников, чтобы отказываться от одного из них".