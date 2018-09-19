В нынешних условиях союзниками не разбрасываются

Крушение российского военного самолета в Сирии бросает тень на отношения между Россией и Израилем. "Отвлекающим маневром" называет западная пресса обвинения в адрес Израиля: "факт в том, что российские солдаты погибли от российской военной техники, используемой союзниками". Примирительный тон Путина объясним: у России не так много союзников, чтобы отказываться от одного из них. По мнению экспертов, "нынешний инцидент в перспективе может даже укрепить российско-израильские отношения": Москва осознает, насколько токсичным стало присутствие Ирана в Сирии.

"Согласно первой реакции из Москвы, за сбитый близ Латакии самолет Ил-20 несет ответственность Израиль. Двусторонние механизмы для предотвращения подобных инцидентов дали осечку", - считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Ульрих Шмид.

Хотя заявление Путина о том, что инцидент похож на "цепь трагических обстоятельств", смягчило обвинения, выдвинутые ранее Минобороны РФ против Израиля, крушение самолета бросает тень на отношения между двумя странами, отмечает автор публикации.

"Это катастрофа, которая должна была произойти, - уверен Шмид. - На протяжении нескольких лет израильтяне атакуют в Сирии позиции президента Асада, иранцев и "Хизбаллы". (...) До этого прямой конфронтации Израилю и России удавалось избегать. (...) В данном случае коммуникация, кажется, провалилась".

"Отношения, которые до этого можно было назвать приемлемыми вплоть до хороших, находятся под угрозой. В худшем случае Израиль столкнется с требованием России ограничить свое пространство для маневров над Сирией", - полагает журналист.

"Российская версия на первый взгляд кажется правдоподобной, но она не является безукоризненной. Россияне могли раскритиковать сирийцев и их недостаточно умелое обращение с системами ПВО или же саму ПВО. Однако комплекс С-200 - это продукт российского производства (...). Факт в том, что российские солдаты погибли от российской военной техники, используемой союзниками. Это досадно и неприятно. Поэтому отвлекающий маневр Москвы очевиден", - констатирует Шмид.

Путин постарался сгладить возможность серьезной дипломатической размолвки с Израилем, пишет британская Independent. "Его сдержанные комментарии отличались от предыдущей яростной реакции" Минобороны РФ, отмечает автор статьи Оливер Кэрролл.

"Гневная реакция говорила о предстоящем сложном периоде для российско-израильских отношений, - пишет Кэрролл. - До этого обе страны тесно сотрудничали. (...) Кроме того, Россия, похоже, признала стратегические интересы Израиля в регионе".

Вероятность военного ответа со стороны России невысока, отмечает Кэрролл. "Россия не будет препятствовать операциям Израиля, призванным пресечь экспансию Ирана, понимая, насколько жизненно важными их считают в Иерусалиме", - сказал научный сотрудник Иерусалимского института стратегических исследований Джонатат Спайер.

Неожиданно мягкая реакция со стороны Путина поставила под вопрос, насколько первоначальный гнев в адрес Израиля был переводом стрелок со стороны военных, допустивших ошибки. "Россия поняла, что одна она виновата в том, что не позаботилась о том, чтобы у сирийцев были правильные системы опознавания "свой-чужой", - сказал бывший советник Кремля, эксперт по безопасности Владимир Фролов.

Как вышло, что связь с сирийскими союзниками была нарушена и система ПВО приняла большой разведывательный самолет за истребитель? По словам Джастина Бронка, научного сотрудника аналитического центра RUSI в Лондоне, это связано с технологией. Сирийский комплекс С-200, разработанный в СССР в 1950-е, работает не безошибочно.

Минобороны Израиля заявило, что вина за инцидент лежит на сирийском режиме. Однако оно выразило "соболезнования в связи с гибелью экипажа российского самолета". "Такого проявления смиренности, возможно, было достаточно для Путина, чтобы двинуться дальше", - пишет Кэрролл.

"Динамика событий может немного меняться, но не политика, - сказал эксперт Российского совета по международным делам Юрий Бармин. - У России не так много союзников, чтобы отказываться от одного из них".

Москва отказывается от эскалации после смертоносного и унизительного инцидента в сирийском небе. Сходу обвиненный Израиль, судя по всему, имеет шансы сохранить возможность для своего вмешательства в Сирии, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан. Статья озаглавлена "Путин делает ставку на статус-кво с Израилем".

Стремление Минобороны РФ указать пальцем на вооруженные силы соперников, разумеется, обусловлено замешательством из-за огня по своим. Тем более что у истоков драмы стоит использованное сирийским союзником советское оружие, рассуждает автор.

"Примирительный тон Владимира Путина позволяет сделать вывод о том, что Биньямин Нетаньяху сумел убедить его сохранить существующее положение вещей, позволяющее Израилю продолжить свои воздушные налеты в Сирии", - пишет Гриншпан.

О том, "почему Путин лично вмешивается в конфликт с Израилем", размышляет немецкая Die Welt.

"Россия старается поддерживать с Израилем хорошие отношения и закрывала глаза - время от времени критикуя - на 200 израильских ударов по объектам в Сирии, нанесенным с момента начала российской военной операции. За подобной позицией стоят намерения Москвы сдерживать такого непростого союзника, как Иран", - передают авторы публикации Павел Локшин и Гил Ярон.

Москва терпела израильские бомбардировки лишь при условии, что в результате не будут страдать российские военные. "Эту красную черту, с точки зрения Москвы, Иерусалим, похоже, переступил". Околокремлевские военные эксперты говорят о "военно-политическом кризисе" между Россией и Израилем, который может поставить под вопрос сотрудничество в Сирии. В результате Москва может еще больше сблизиться с Тегераном.

Как ни парадоксально это звучит, "нынешний инцидент в перспективе может даже укрепить российско-израильские отношения", считает независимый эксперт по Ближнему Востоку Кирилл Семенов. "Несмотря на риторику, Москва все больше осознает, насколько токсичным становится присутствие Ирана в Сирии".

Проиранские силы намеренно действуют вблизи российских объектов, чтобы затруднить израильские удары. По мнению Семенова, подобное все больше превращается для Москвы в непредсказуемый риск. Это может привести к тому, что Россия будет оказывать на Тегеран давление, чтобы не допускать присутствия проиранских боевиков, по крайней мере, в непосредственной близости от своих объектов. "Формирование подобных зон стало бы хорошей новостью для Израиля", - отмечает эксперт.

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