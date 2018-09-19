Путин делает ставку на статус-кво с Израилем

Москва отказывается от эскалации после смертоносного и унизительного инцидента в сирийском небе. Сходу обвиненный Израиль, судя по всему, имеет шансы сохранить возможность для своего вмешательства в Сирии, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

"Владимир Путин старается, чтобы были и волки сыты и овцы целы, лишь бы оставить за собой позицию арбитра в щекотливом сирийском конфликте. Сбитый в понедельник в сирийском небе самолет и гибель 15 российских военнослужащих привели к резкому всплеску напряженности, быстро ослабленной российским президентом", - отмечает журналист.

Удар по своим со стороны сирийских войск был нацелен на израильские F-16, но затронул российский самолет Ил-20 в 35 км от сирийских берегов, говорится в статье.

В ближайшие часы после инцидента Минобороны РФ сначала обвинило французский фрегат Auvergne, плывший в направлении Латакии, в том, что это он сбил Ил-20. Затем гнев был перенаправлен на Израиль - в коммюнике Минобороны употреблены беспрецедентные выражения, изобличающие его "сознательную провокацию" и "безответственные действия", передает автор статьи.

Стремление российского Минобороны указать пальцем на вооруженные силы соперников, разумеется, обусловлено замешательством из-за огня по своим. Тем более что у истоков драмы стоит использованное сирийским союзником советское оружие, рассуждает корреспондент. "Эта тактика состоит в том, чтобы отвести все порицания в сторону, поскольку Москве придется задать несколько вопросов Асаду по поводу того, что произошло с системами опознавания "свой-чужой" на сирийских зенитных ракетах", - расшифровывает эксперт по международным отношениям Владимир Фролов.

В тот же день израильский посол был вызван в российский МИД. Однако напряженность ситуации внезапно снизилась после телефонного разговора между Владимиром Путиным и его израильским коллегой Биньямином Нетаньяху. Владимир Путин призвал не сравнивать крушение Ил-20 с судьбой российского бомбардировщика Су-24, сбитого турецкими военными в ноябре 2015 года, через два месяца после начала российской интервенции в Сирии, что привело к гибели одного из пилотов, напоминает Гриншпан.

Тогда российский президент отреагировал возмущенно, обвинив своего турецкого коллегу в "ударе ножом в спину". Вчерашняя реакция являет собой разительный контраст: "Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш", - заявил российский президент. Владимир Путин, воздержавшись от какой-либо критики в адрес Дамаска, все же пообещал, что "будут приняты меры, которые заметят все", отмечает автор статьи.

Израиль осторожно отреагировал на инцидент в коммюнике, опубликованном до заявлений российского президента. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выражает свои соболезнования семьям погибших и возлагает "полную ответственность" за инцидент на режим Асада, а также на "Иран и террористическую организацию "Хизбалла". В коммюнике по пунктам дан ответ российскому Минобороны и утверждается, что Ил-20 не находился вблизи израильских самолетов во время атаки и что удар ракеты С-200 был осуществлен тогда, когда самолеты F-16 "уже вернулись в израильское воздушное пространство", говорится в статье.

Стараясь вбить клин между Москвой и Дамаском, ЦАХАЛ подчеркивает, что "сирийские зенитные батареи стреляли без разбора, не потрудившись убедиться, что в воздухе нет российских самолетов", указывает автор статьи.

"Примирительный тон Владимира Путина позволяет сделать вывод о том, что Биньямин Нетаньяху сумел убедить его сохранить существующее положение вещей, позволяющее Израилю продолжить свои воздушные налеты в Сирии", - пишет Гриншпан.