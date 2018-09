19 сентября 2018 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Трагедия? Фарс? Замешательство? Какой метод стоит за интервью с Петровым и Бошировым Когда два россиянина, обвиняемые в отравлении шпиона-перебежчика в Англии, появились на телевидении и объявили о своей невиновности, рецензии не были благосклонными, пишет журналист The New York Times Эндрю Хиггинс. "Это один из величайших промахов в информационной войне", - объявил дипломатический редактор "Би-би-си". Другие сказали, что это интервью на российском государственном телевидении было скетчем, достойным "Монти Пайтон" (британское юмористическое шоу. - Прим. ред.). Британское правительство заявило, что это было "оскорбление умственных способностей общественности", - приводит различные реакции автор статьи. Но, возможно, иностранцы, закатывая глаза, упускают из виду главное: для России убедительность интервью не была показателем его успеха, считает Хиггинс. "Это пощечина Западу", - полагает научный сотрудник Лондонской школы экономики Петр Померанцев, в прошлом телепродюсер в Москве. По его словам, Россия "давно перестала пытаться кого-то убедить в том, что она говорит правду". Кремль упорно старается убедить всех в России и за ее пределами в том, что Путин настолько силен, что может утвердить свою истину, как бы ни было трудно в нее поверить. С точки зрения Москвы, интервью на RT было шедевром вызывающего неповиновения, пишет Хиггинс. "В нем также повторялись величайшие хиты российской пропаганды при Путине. Всего за 25 минут в интервью были воплощены излюбленные мотивы кремлевской пропагандистской машины: Запад всегда обвиняет Россию в преступлениях, которые та не совершала. Ее народ жаждет Европы с ее церквами и традиционной культурой, но возникающие за рубежом препятствия, в данном случае английская погода, мешают его восторженным устремлениям", - отмечает автор статьи. Эпизодическую роль получило даже проверенное средство Кремля - гомофобия. Были сделаны грубые намеки на то, что обвиняемые Британией Александр Петров и Руслан Боширов вполне могут быть геями, а значит, они не могут быть офицерами российской военной разведки. Политический комментатор Константин фон Эггерт считает, что появление двоих мужчин на RT на самом деле не должно было убедить кого-либо в невиновности России. Оно должно было лишь дать понять зарубежным критикам и внутренним врагам, что "ничего не изменится, что бы вы ни говорили и ни делали". Кремль, по его словам, "говорит Западу: да, это были мы, да, мы облажались и, да, сделаем это снова, если захотим". Версия Петрова и Боширова так поразила многих британцев своей смехотворностью, что колумнист The Guardian предположил, что "теперь комедия - это другой способ дипломатии". "Их история, безусловно, немногих склонила на их сторону в Британии и где-либо еще и не помогла очистить имидж России. Интервью заставило качать головой и многих россиян, даже некоторых доброжелательно относящихся к Кремлю", - говорится в статье. По словам Якуба Каленского, возглавляющего усилия по борьбе с дезинформацией в Брюсселе, в версию двоих мужчин настолько сложно поверить, что "месседж, возможно, всего лишь таков: нам просто все равно, насколько убедительно или неубедительно звучит то, что мы говорим". "Тем не менее, двое мужчин сумели выстроить высокую, пусть и не очень убедительную стену отрицания. Также, по мнению бывшего российского телепродюсера Померанцева, они "с успехом превратили трагедию в Солсбери в фарс", - пишет Хиггинс. И все же по заявлениям о невиновности мирных любителей развлечений Петрова и Боширова был нанесен удар, когда "Новая газета" сообщила, что телефонный номер в официальных данных Петрова принадлежит Министерству обороны России. Расследование Bellingcat обнаружило, что в официальной базе данных нет сведений ни на Петрова, ни на Боширова до 2009 года, когда им выдали внутренние паспорта на эти имена. Дело Петрова, по сообщению Bellingcat, отмечено грифом "совершенно секретно". "Первостепенный посыл интервью RT, как и всех ответов России на обвинения из-за рубежа, заключался в том, что невинные россияне снова стали жертвами лжи и предубеждений Запада. Почти постоянно находясь в состоянии обиды на обвинения со стороны Запада в недостойном поведении, Россия неизменно отвечает на критику, порицая критикующего", - отмечает Хиггинс. "Мы лишь хотим, чтобы нас оставили в покое", - сказал Боширов, требуя, чтобы Британия извинилась за все доставленные ему и Петрову огорчения. Источник: The New York Times