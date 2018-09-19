"Провокация Израиля"

"Согласно первой реакции из Москвы, за сбитый близ Латакии самолет Ил-20 несет ответственность Израиль. Двусторонние механизмы для предотвращения подобных инцидентов дали осечку", - считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Ульрих Шмид.

Хотя заявление Владимира Путина о том, что инцидент похож на "цепь трагических обстоятельств", смягчило обвинения, выдвинутые ранее министерством обороны России против Израиля, крушение самолета бросает тень на отношения между двумя странами, отмечает автор публикации.

"Это катастрофа, которая должна была произойти, - уверен Шмид. - На протяжении нескольких лет израильтяне атакуют в Сирии позиции президента Асада, иранцев и "Хизбаллы". В Москве до сегодняшнего дня это принимали безмолвно, не в последнюю очередь потому, что и Россия не заинтересована в том, чтобы Иран играл доминирующую роль в послевоенном устройстве Сирии. До этого прямой конфронтации Израилю и России удавалось избегать. Еще в 2015 году они создали совместную комиссию под руководством глав генштабов двух стран и договорились об открытой информационной политике. В данном случае коммуникация, кажется, провалилась".

"Решительные, неожиданно подробные заявления Москвы ставят премьер-министра Нетаньяху под некоторое давление. Отношения, которые до этого можно было назвать приемлемыми вплоть до хороших, находятся под угрозой. В худшем случае Израиль столкнется с требованием России ограничить свое пространство для маневров над Сирией", - полагает журналист.

"Российская версия на первый взгляд кажется правдоподобной, но она не является безукоризненной. Россияне могли раскритиковать сирийцев и их недостаточно умелое обращение с системами ПВО или же саму ПВО. Однако комплекс С-200 - это продукт российского производства (...). Факт в том, что российские солдаты погибли от российской военной техники, используемой союзниками. Это досадно и неприятно. Поэтому отвлекающий маневр Москвы очевиден", - констатирует Шмид.