Мерзко или гениально? Вот что содержится в бургере из насекомых

Из тысячи червей можно сделать один бургер. Стартап Bugfoundation представил первый бургер из насекомых в Германии. Журналист Stern Даниэль Бакир взял интервью у основателя проекта Бариса Эцеля.

Собеседник издания рассказал, что прежде чем представить рынку первый бургер из насекомых, его команда провела много исследований и экспериментов совместно с Германским институтом технологии производства пищевых продуктов.

"В бургерах содержатся личинки мучного хрущяка. Это звучит вовсе не аппетитно", - заметил журналист.

"Но это вкусно. Многие люди говорят, что это похоже на фалафель, но со вкусом мяса и ореховой ноткой", - ответил Эцель.

"Бургер на 30% состоит из личинок мучного хрущяка. В 100-граммовой котлете содержится 1 тыс. личинок. Все остальное - вегетарианские ингредиенты. Это на 100% натуральный продукт, без добавок, консервантов или усилителей вкуса, - подчеркнул собеседник издания. - По пищевой ценности он сопоставим с котлетой из говядины. Белки, содержащиеся в нашем бургере, являются высококачественными и лучше усваиваются организмом. Большинство насекомых содержат много белка, полиненасыщенных жирных кислот, а также питательных микроэлементов, например, железо и витамин D".

По словам Эцеля, рекомендованная для супермаркетов цена такого бургера составляет 5,99 евро.

Бургер из насекомых - продукт, конечно, не вегетарианский, так как в его производстве все-таки используются животные. Однако, как считает собеседник издания, такие бургеры могут быть интересны для людей, не употребляющих животную пищу из-за того, что они недовольны условиями содержания животных. "Массовое содержание - это рай для наших личинок, потому что так они живут и в природе. К тому же при их разведении нет необходимости использовать антибиотики", - отметил Эцель.

"Наши насекомые поступают от заводчика в Нидерландах (...). Это сертифицированное предприятие с большим опытом по выращиванию насекомых. Там личинок выращивают в течение 4-6 недель. Потом один день они лежат, чтобы их кишечник опорожнился, и поступают в морозильную камеру. Затем они подвергаются термической обработке на водяной бане для уничтожения оставшихся микроорганизмов. И, наконец, поступают к нам, а мы делаем из них вкусные бургеры", - рассказал собеседник издания.

"Конечно, в нашей культурной среде мы не привыкли есть насекомых и, наверное, это будет меняться лишь постепенно. Но тот, кто однажды попробует их, быстро заметит, что это вкусный, заслуживающий доверия и эстетически приятный продукт", - уверен Эцель.