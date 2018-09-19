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19 сентября 2018 г.
19 сентября 2018 г.

Юлиан Ханс | Süddeutsche Zeitung

Атмосфера террора

Активист Pussy Riot, по всей видимости, был отравлен. Стоит ли за этим российское государство? В любом случае, число атак, направленных против критиков Путина, растет, пишет московский корреспондент Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс.

Иногда он жалеет о том, что сейчас не 1937 год. Это Петру Верзилову сказал полицейский после того, как активист Pussy Riot со своими соратницами выбежал на поле в ходе финального матча ЧМ-2018 на стадионе "Лужники". "Тот, кто в России мечтает о возвращении 1937 года, мечтает о возвращении сталинского террора", - замечает журналист.

"Россия сегодня далека от тех реалий: есть критикующие власть СМИ и противники режима, которые открыто бросают вызов Кремлю. Однако в последнее время представители правоохранительных органов все чаще озвучивают свои фантазии, связанные с применением силы", - пишет Ханс и вспоминает о главе Росгвардии, который недавно публично пообещал сделать из оппозиционного политика Алексея Навального "сочную отбивную".

"Верзилов - не первый критик режима, который теперь лечится за границей от последствий тяжелого отравления. Неважно, стоит ли за этим государство или те, кто верит, что подобные атаки воспринимаются властью благосклонно и наказания удастся избежать - и то и другое создает атмосферу террора", - уверен Юлиан Ханс.

Источник: Süddeutsche Zeitung


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