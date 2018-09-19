Перепуганная русская модель утверждает: "Владимир Путин пытался убить меня крысиным ядом в ресторане в Солсбери"

"Я стала мишенью приспешников Путина. Они хотят моей смерти, потому что я против Путина и повернулась спиной к своей стране. Россия способна на все", - сказала в интервью Sun Анна Шапиро. В минувшее воскресенье днем 30-летняя Анна и ее 42-летний муж Алекс Кинг приехали в фермерский дом в Лендфорде в окрестностях Солсбери, у них были планы впоследствии переехать на Южный берег, пишут журналисты Стивен Мойес и Ник Паркер. Когда хозяйка дома порекомендовала им ресторан Prezzo в Солсбери, Анна вспомнила, что по соседству с этим заведением, в ресторане Zizzi, в марте обедали Сергей и Юлия Скрипаль перед тем, как их нашли в бессознательном состоянии.

Анна сообщила, что в Prezzo заказала флорентийскую пиццу, а Алекс - сибаса, овощи и молодую картошку, они выпили два бокала белого вина.

Под конец трапезы, как она рассказывает, Алекс "побледнел и сказал, что идет в туалет наверх. Через 15 минут я забеспокоилась. Я поднялась наверх и увидела, что он лежит на полу около раковин. Он лежал лицом вниз, его руки дергались. Я подумала, что это припадок, и попыталась поднять его. Но у него шла пена изо рта, он меня оттолкнул. Я побежала вниз за подмогой. Я была в панике".

"Анна подняла тревогу, а затем ей внезапно стало нехорошо, она поспешила в туалет, и там ее сильно вырвало, а затем она испытала резкий упадок сил", - говорится в статье.

Супругов, а также одного из официантов ресторана отвезли в местную больницу. Алекс остается в больнице, Анна в понедельник вечером выписалась и теперь находится в местном отеле, где круглосуточно дежурит полиция, сообщает издание.

"Высокопоставленные источники в сфере безопасности полагают, что на Анну и Алекса, возможно, покушались с применением стрихнина", - пишет газета.

"Анна родилась в Нижнем Новгороде, но в 2006 году стала гражданкой Израиля вопреки желанию своей семьи. В 2008 году она переехала в Лондон и вскоре после этого познакомилась с Алексом, бизнесменом. Но поженились они только в прошлом месяце", - говорится в статье.

Анна, проучившаяся три года в Вестминстерской юридической школе, сказала: "Я уверена, русские думают, что я британская шпионка. Я знаю массу богатых бизнесменов в Центральном Лондоне, и, поскольку я говорю с акцентом, люди строят предположения на мой счет. Но я публично отрекаюсь от Путина и от страны моей семьи. Я бывшая русская подданная. Мой отец был генералом в российской армии и играл в военном оркестре. Он в ужасе от путей, которые я выбрала. Кто-то, утверждающий, что он мой отец, стоит за серией угроз убийством, которые поступали мне на разные аккаунты в соцсетях и адреса электронной почты. Они меня напугали".