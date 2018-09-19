Глава внешнеполитической комиссии Национального совета Швейцарии хочет отменить антироссийские санкции

Несмотря на шпионские скандалы, Швейцария, по мнению главы внешнеполитической комиссии Национального совета Швейцарии Элизабет Шнайдер-Шнайтер, должна пойти навстречу Москве. Об этом сообщает швейцарское изданиеTagesanzeiger.

По состоянию на сегодняшний день Россия отказала в аккредитации нескольким швейцарским дипломатам в ответ на аналогичные действия швейцарской стороны. "Эти меры были реакцией Берна на частично реализованные, частично находившиеся в стадии планирования шпионские действия со стороны РФ - в том числе шпионские атаки на лабораторию Spiez и WADA в Лозанне", - говорится в статье.

По словам Шнайдер-Шнайтер, "не стоит быть наивными" - разведдеятельность осуществляют и другие страны. "Мне претит тот факт, что пальцем показывают лишь на Россию", - отмечает она.

Формально Швейцария не вводила санкций против России в связи с аннексией Крыма, передает издание. В 2014 году был принят ряд мер, которые не позволяют обходить европейские и американские санкции через Швейцарию. Шнайдер-Шнайтер высказывалась против них еще в апреле.

Политик не приветствует российскую аннексию Крыма, однако указывает на то, что основным бременем санкции ложатся на простых граждан.

В апреле 2017 года, пишет в заключение издание, министр экономики Швейцарии назвал санкции "весьма проблематичными", поскольку они несут с собой экономические потери для многих швейцарских экспортеров.