Недипломатичные упреки российского посла в адрес швейцарских СМИ

Российский посол в Берне Сергей Гармонин грубо критикует редакции издательского дома Tamedia. Это больше говорит о его недостаточном понимании свободы печати, чем о работе журналистов, пишет на страницах швейцарской газеты Tages-Anzeiger Бернхард Оденаль.

"Русофобские обвинения со стороны так называемых "независимых журналистов" - так российский посол в Берне Сергей Гармонин называет сообщения Tages-Anzeiger и других газет издательского дома Tamedia о российском шпионаже в Швейцарии и возникшем в результате него дипломатическом кризисе", - передает автор статьи содержание интервью, которое Гармонин дал российскому новостному агентству "РИА Новости". При этом посол "умалчивает о том, что разведывательная служба Швейцарии подтвердила факт российской шпионской активности и федеральная прокуратура ведет следствие по этому делу", отмечает Оденаль.

"В качестве еще одного примера якобы несерьезной работы Tages-Anzeiger Гармонин называет сообщение 2016 года об атаках российских хакеров на оборонный концерн Ruag. По его словам, федеральная прокуратура Швейцарии два года искала российский след и "не нашла даже его запаха", - говорится в статье.

"Актуальное интервью "РИА Новости" показывает, что Гармонин не понимает сущности независимой прессы или не хочет ее понимать, - уверен журналист. - Хакерские атаки на Ruag не были выдумкой. Тогдашний президент парламентской контрольно-ревизионной комиссии, депутат Совета кантонов от партии SVP Алекс Купрехт подтвердил, что за атаками стояло российское государство. Федеральная прокуратура заморозила расследование, но не прекратила его".

"Тем не менее, посол Гармонин жалуется на то, что он по сегодняшний день не получил от ответственных редакций извинений. Он их и не получит, - утверждает Оденаль. - Если журналисты добросовестно выполняют свою работу, они не должны за это извиняться".

"Последние сообщения также базируются на расследовании, а не на домыслах", - подчеркивает журналист.

"Было бы интересно услышать от российского посла факты. Вместо них Сергей Гармонин распространяет теории заговора (...). Для посла, по-видимому, немыслимо то, что журналисты ведут самостоятельное расследование, работают без политического заказа и контроля", - констатирует Оденаль.