Политические бои

"Российские единоборцы охотно сделали бы карьеру в США. Нередко для этого им не хватает только одного - разрешения на въезд", - пишет журналист немецкого издания Tageszeitung Андреас Рюттенауэр.

Турнир UFC Fight Night, прошедший в Москве в спорткомплексе "Олимпийский", стал крупнейшим мероприятием по смешанным боевым искусствам, которое когда-либо проходило в России, хотя и не все прошло так, как представляли себе организаторы боев, отмечает автор статьи.

Одним из участников турнира стал Майрбек Тайсумов. "В России его считают россиянином, в Австрии, где он живет и куда пришлось бежать его семье от гражданской войны в Чечне, его считают жителем Вены, в то время как для чеченцев он всегда оставался чеченцем. К тому же недавно он получил гражданство Марокко, хотя его определенно никто еще не называл марокканцем", - говорится в публикации.

"Тем не менее, страной его мечты являются США, - продолжает Рюттенауэр. - Однако он не может получить визу. Почему, никто точно не знает. "Я не преступник", - говорит он и рассказывает, что уже три раза отменял забронированный полет в Штаты, потому что ему не выдавали визу. Для российских СМИ этот случай имеет политическую подоплеку".

"Это один из множества случаев, когда российским спортсменам не выдавалась виза в США. В апреле сборная России по вольной борьбе не смогла поехать на Кубок мира в Айова-Сити, так как спортсмены не получили визу. Российский МИД назвал это тогда примером того, что США на систематической основе пытаются препятствовать участию российских спортсменов в соревнованиях в США. (...) Неважно, кто здесь прав, результат был однозначным: вместо россиян в Айову поехали борцы из Монголии и Индии", - отмечает журналист.

Тем временем другой визовый спор между Россией и США решился на высшем уровне. Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе, долгое время безрезультатно пытался получить визу в США для своего отца и тренера Абдулманапа. "Борец из Дагестана призвал главу UFC Дэйна Уайта, охотно хвастающегося своей хорошей связью с Трампом, помочь ему получить визу. Разрешение пришло незамедлительно", - повествует Рюттенауэр.

"Тайсумову, который так хотел бы стать чемпионом UFC, в свою очередь, придется остаться дома", - констатирует Tageszeitung.