Комитет ВАДА рекомендовал восстановить в правах Российское антидопинговое агентство, основываясь на письме от Министерства спорта России. "ВАДА не должно пасть жертвой манипуляции и ложных утверждений со стороны министерства - той руки Кремля, что содействовала допинговой программе и ложно декларировала выполнение требований. Это была бы поистине катастрофа для чистого спорта", - призывает в статье для USA Today бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Перед Олимпиадой в Пхенчхане МОК принял решение в интересах чистых спортсменов: не допустил к соревнованиям отдельных россиян и временно отстранил от Олимпиады Олимпийский комитет России. "Но, к сожалению, спустя всего три дня после завершения Игр в Пхенчхане МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России, и от этого прискорбного решения разило закулисными махинациями. Непосредственно перед началом Олимпиады Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, что отменило их дисквалификацию и позволило им сохранить свои незаконно полученные медали", - пишет Родченков.

Более того, продолжает он, Спортивный арбитражный суд, похоже, не желает раскрывать причины принятия решений в 37 из 39 случаев. Было опубликовано только два решения - по Александру Легкову и Александру Зубкову.

"Поскольку я участвовал в российской допинговой системе все эти годы, я лично помню, как мы подменяли грязные пробы этих двух "чемпионов" содержимым бутылочек с чистой мочой. Тогда мне казалось, это удачное совпадение, что мы спрятали абсолютно неправильные пробы мочи из бутылочек Зубкова и Легкова, в то время как параллельно узнавали, что МОК проводит церемонию закрытия для этих самых спортсменов", - пишет Родченков.

"Сейчас я с тяжелым сердцем и глубоким сожалением вспоминаю те моменты, которые были предательством олимпийского идеала, и я искренне надеюсь, что мои усилия и мой взгляд помогут починить эту сломанную систему", - заявляет бывший глава антидопинговой лаборатории.

Он пишет: "Доклад Макларена успешно задокументировал мошенничество российского государства и всех его организаций. В ожидании встречи исполнительного комитета ВАДА в четверг на Сейшелах я считаю важным прояснить, что существует ясное и твердое требование со стороны ВАДА: российские спортивные власти должны полностью признать отчет Макларена и передать все улики из московской лаборатории, в том числе базу данных и все физические образцы".

С учетом обстоятельств противостояния между ВАДА и Россией любое решение о восстановлении прав РУСАДА, за которым последует восстановление московской лаборатории, станет катастрофой для идеалов олимпийского спорта, борьбы с допингом и защиты чистых спортсменов, заключает Родченков.