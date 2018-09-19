Почему Путин лично вмешивается в конфликт с Израилем

Москва выдвинула против Израиля обвинения в связи с крушением российского военного самолета в Сирии. Однако затем вмешался Путин, и в перспективе нынешний кризис может принести Израилю выгоду, отмечают в публикации на сайте Die Welt Павел Локшин и Гил Ярон.

Россия давно не делала столь резких выпадов в сторону Израиля: вину за крушение российского самолета-разведчика Ил-20 глава Минобороны Сергей Шойгу целиком и полностью возложил на израильскую сторону, говорится в статье.

"В ходе авиаудара по проиранским целям в Латакии израильские F-16 использовали российский самолет с 15 военными на борту в качестве щита - русские были предупреждены об израильской атаке лишь за несколько минут до ее начала", - сообщает немецкое издание. Ил-20, добавляют журналисты, был сбит ракетой, выпущенной сирийской ЗРК С-200 по израильскому бомбардировщику.

Как стало известно, в телефонном разговоре с президентом Путиным премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с инцидентом. Путин, со своей стороны, назвал крушение российского самолета "трагической случайностью" и призвал не сравнивать случившееся со сбитым три года назад турецкими военными российским истребителем Су-24, передает Die Welt.

Вместе с тем Путин пообещал предпринять ответные шаги, которые будут "направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. И это будут такие шаги, которые заметят все".

"Россия старается поддерживать с Израилем хорошие отношения и закрывала глаза - время от времени критикуя - на 200 израильских ударов по объектам в Сирии, нанесенным с момента начала российской военной операции. За подобной позицией стоят намерения Москвы сдерживать такого непростого союзника, как Иран", - передают авторы публикации.

Москва, сообщается далее, терпела израильские бомбардировки лишь при том условии, что в результате ударов не будут страдать российские военные. "Эту красную черту, с точки зрения Москвы, Иерусалим, похоже, переступил". Околокремлевские военные эксперты, такие, как Игорь Коротченко, говорят о "военно-политическом кризисе" между Россией и Израилем, который может поставить под вопрос сотрудничество обеих стран в Сирии. В результате Москва может еще больше сблизиться с Тегераном.

С точки зрения Израиля, "в отношениях с Москвой может наступить новый ледниковый период, который приведет к тому, что Россия реализует наконец поставки ЗРК С-300 в Сирию, тем самым усилив позиции Ирана", говорится в статье.

"В связи с дебатами вокруг пенсионной реформы в России Путин вынужден внимательно следить за своим рейтингом. В этой связи он может решиться на жесткую позицию в отношении Израиля, показав себя ястребом во внешней политике", - говорит эксперт по Ближнему Востоку из Российского совета по международным делам Максим Сучков.

Как ни парадоксально это звучит, "нынешний инцидент в перспективе может даже укрепить российско-израильские отношения", считает независимый эксперт по Ближнему Востоку Кирилл Семенов. "Несмотря на риторику, Москва все больше осознает, насколько токсичным становится присутствие Ирана в Сирии".

Проиранские силы намеренно действуют вблизи российских объектов, чтобы затруднить израильские удары. По мнению Семенова, подобное все больше превращается для Москвы в непредсказуемый риск. Это может привести к тому, что Россия будет оказывать на Тегеран давление, чтобы не допускать присутствия проиранских боевиков, по крайней мере, в непосредственной близости от своих объектов. "Формирование подобных зон стало бы хорошей новостью для Израиля", - отмечает эксперт.